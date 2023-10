Soeverein Frankrijk wint Motocross of Nations, gehavend Nederland negentiende

Frankrijk wint eigen land voor de zevende keer de Motocross of Nations. Nederland moet het door het afhaken van Glenn Coldenhoff doen met twee coureurs. - NOS

Nederland, de winnaar van 2019, stelde teleur en werd negentiende. Glenn Coldenhoff brak zaterdagmiddag in zijn kwalificatieheat een rib en liep een hersenschudding op. Daardoor beschikte Nederland op zondag alleen over Calvin Vlaanderen (MXGP) en Kay de Wolf (MX2-klasse).

Australië en Italië werden derde in het algemeen klassement.

102.000 toeschouwers

De Fransen lieten zich al vroeg gelden. Febvre schreef de eerste manche op zijn naam. In de tweede manche werd Renaux eerste en Vialle tweede. Voor manche 3 was al duidelijk dat Frankrijk er met de zege vandoor ging. In die derde race werd Renaux nog wel derde.

Dit weekend bezochten 102.000 toeschouwers de Motocross of Nations. Een recordaantal.