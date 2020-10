Kandidaat-rechter Barrett: 'Rechtbanken moeten geen beleid maken'

Als de Amerikaanse rechter Amy Coney Barrett wordt benoemd in het federale Hooggerechtshof, zal ze zich strikt laten leiden door de wet en niet door persoonlijke opvattingen. Dat zal ze morgen verklaren tegenover de Senaat.

De conservatieve Coney Barrett is voorgedragen door president Trump na het overlijden van de liberale rechter Ruth Bader Ginsburg. Morgen begint in de Senaat een hoorzitting van vier dagen waarin Coney Barrett aan de tand wordt gevoeld. Daarop vooruitlopend kwam ze vandaag met haar verklaring.

Ze zegt dat rechtbanken niet moeten proberen om beleid te maken, dat is aan de regering. "En het publiek mag ook niet verwachten dat rechters politiek bedrijven." Verder vindt ze dat rechtbanken "niet zijn bedoeld om elk probleem op te lossen of elke fout in de maatschappij recht te zetten".

Uitstel

Coney Barrett zegt de lijn te volgen van haar mentor, rechter Antonin Scalia, die tussen 1986 en 2016 in het Hooggerechtshof zat. Republikeinen hebben een kleine meerderheid in de Senaat, daarom wordt verwacht dat de benoeming van Coney Barrett voldoende steun krijgt.

Democraten hebben erop aangedrongen de hoorzittingen uit te stellen. Ze vinden een benoeming zo kort voor de verkiezingen ongepast en stellen dat die onder een nieuwe president moet plaatsvinden. De Democraten zijn er tegen dat er nog een conservatieve rechter wordt benoemd in het Hooggerechtshof.