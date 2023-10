Israëliërs wanhopig op zoek naar ontvoerde en vermiste familieleden

Bij een politiebureau in de stad Lod komen familieleden van vermisten en gegijzelden om dna af te staan:

Het aantal gegijzelden is "helaas omvangrijk", zei een woordvoerder van het Israëlische leger. In een bericht op Facebook spreekt het persbureau van de overheid van meer dan honderd ontvoerde Israëliërs.

Onder de gijzelaars van Hamas zijn behalve Israëlische militairen ook veel burgers. Gisteren circuleerden al beelden op sociale media waarop ontvoeringen te zien waren. Inmiddels zijn sommigen bevrijd door het Israëlische leger, maar van anderen is onbekend waar zij zijn en of ze nog leven.

Israëliërs maken zich grote zorgen om ontvoerde familieleden en kennissen. Tegen Israëlische media vertellen ze dat ze zich in de steek gelaten voelen door de overheid.

Israëliërs maken zich grote zorgen om familieleden en kennissen. Zij werden gisteren door Hamasstrijders ontvoerd op een festival. Om familieleden en vrienden terug te vinden staan mensen hun DNA af of delen ze foto's en video's van hen op sociale media. - NOS

Hamas meldde vandaag op Telegram dat de gijzelaars worden vastgehouden op veilige plekken, zoals tunnels. Hamas liet daarnaast weten de gijzelaars mee te nemen voor een eventuele gevangenenruil.

Rave in Negev-woestijn

Ooggetuigen vertellen aan de Israëlische krant Haaretz hoe militanten het vuur openden op een rave in de Negev-woestijn vlakbij de grens met Gazastrook. Het festival vond plaats bij het Israëlische dorp, of kibboets, Re'im. Volgens Haaretz was het een trance-muziekfestival ter gelegenheid van het Loofhuttenfeest ('Soekot' in het Hebreeuws).

Een van de ooggetuigen, de 20-jarige Noya Reuven, zegt tegen de Times of Israël dat er paniek uitbrak toen er raketten werden afgevuurd boven hun hoofden. Toen de menigte uiteen rende werd er op hen geschoten.

"Ze gingen van boom naar boom en schoten. Overal. Van twee kanten. Ik zag overal mensen sterven. Ik was heel stil. Ik huilde niet, ik deed niets.", citeert BBC een festivalganger die zich wist te verstoppen onder een boom totdat ze gered werd door Israëlische militairen.

Meegenomen naar Gaza

"Ik probeerde contact met haar op te nemen vanaf het moment dat we sirenes hoorden", vertelt de vader van de 25-jarige Noa Argamani die op het festival aanwezig was tegen de Israëlische televisiezender Channel 12. Hij gaat naar het ziekenhuis voor informatie, nadat zijn dochter hem appte later contact op te nemen.

"Ik kreeg te horen dat ze niet gewond was", vervolgt de vader. Vervolgens vertelde een kamergenoot van Argamani hem over een video.

Daarin is te zien is hoe een jonge vrouw op een motorfiets wordt meegenomen. Het zou Noa Argamani zijn. Haar vriend wordt in de video lopend voortgeduwd.

Op andere beelden zou Argamani opnieuw te zien zijn terwijl ze wat drinkt uit een fles. Ze zou zich in een kamer in de Gazastrook bevinden. Hoe het nu met haar gaat, is niet bekend, en beide video's zijn niet geverifieerd.