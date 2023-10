Met simpele zege op Fortuna Sittard behoudt FC Twente derde plaats

FC Twente heeft in de achtste speelronde van de eredivisie Fortuna Sittard eenvoudig opzijgezet. De ploeg van trainer Joseph Oosting was in Sittard met 3-0 te sterk en bezorgde Fortuna de derde nederlaag op rij.

Het was voor de bezoekers uit Enschede de middag van de ronde getallen. De Twentenaren speelden hun 1.900ste eredivisiewedstrijd en het eerste doelpunt van de wedstrijd, gemaakt door Manfred Ugalde, was het 1.200ste uitdoelpunt in de eredivisie voor de club.

Aan de andere kant had Lars Unnerstall een stuk minder te doen dan zijn collega-doelman, maar op slag van rust moest de Duitser toch even scherp zijn. Een uittrap werd onderschept door Tijjani Noslin en met zijn voorzet vond hij bijna spits Kaj Sierhuis. Unnerstall verwerkte de bal tot een hoekschop, die vervolgens ook niks opleverde.

Na rust was het spelbeeld hetzelfde: Twente zocht de aanval, Fortuna had de grootste moeite meer tegendoelpunten te voorkomen. Dat lukte dan ook niet helemaal, want Youri Regeer krulde de bal in de 47ste minuut op zeer fraaie wijze in de rechterbovenhoek, buiten bereik van Pandur.

Rode kaart

In het vervolg van de tweede helft viel verder tot tien minuten voor het einde niet veel beleven. Na een rode kaart voor Mouhamed Belkheir, die de bal miste en daardoor zijn noppen in het onderbeen van Unnerstall plantte, was het verzet van Fortuna helemaal gebroken. Niet veel later maakte invaller Ricky van Wolfswinkel met een kopbal ook nog de 0-3.