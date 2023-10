Kiptum verpulvert wereldrecord op de marathon in Chicago

Kelvin Kiptum heeft bij de marathon in Chicago het wereldrecord verbeterd. De 23-jarige Keniaan kwam over de streep in een waanzinnige tijd van 2.00.35 en brak daarmee het wereldrecord van Eliud Kipchoge, die vorig jaar 2.01.09 liep in Berlijn.

Daarmee lijkt het afleggen van de marathon binnen twee uur nu echt in beeld te komen. Kiptum boekte zijn derde marathonzege in evenveel deelnames.

De Keniaan won eerder dit jaar in Valencia met een tijd van 2.01.53. Vorig jaar debuteerde Kiptum in Londen op de marathon met een sensationele tijd van 2.01.25, toen de op één na snelste tijd ooit gelopen.

In Chicago liet Kiptum de concurrentie ver achter zich. Marathondebutant Daniel Mateiko ging lang mee met de latere winnaar, maar ook hij haakte af. Benson Kipruto werd tweede (2.04.02), Bashir Abdi werd derde in 2.04.32.

(Later meer)