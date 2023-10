Kiptum verpulvert wereldrecord marathon in Chicago: 'Was ik niet op voorbereid'

Kelvin Kiptum heeft bij de marathon in Chicago het wereldrecord verbeterd. De 23-jarige Keniaan kwam over de streep in een waanzinnige tijd van 2.00.35 en brak daarmee het wereldrecord van Eliud Kipchoge, die vorig jaar 2.01.09 liep in Berlijn. In Chicago won Sifan Hassan de marathon bij de vrouwen met de tweede tijd ooit. "Ik was er niet op voorbereid", zei Kiptum voor de camera na het zien van zijn recordtijd. "Ik had een parcoursrecord in gedachten, maar niet het wereldrecord."

Sifan Hassan komt als eerste over de streep bij de marathon van Chicago, waar de Keniaan Kelvin Kiptum bij de mannen het wereldrecord verbetert. - NOS

Met het nieuwe wereldrecord van Kitpum lijkt het lopen van de marathon binnen twee uur nu echt in beeld te komen. In 2019 slaagde Kipchoge er al eens in de mythische 42.195 meter binnen twee uur af te leggen. Een ongekende prestatie, maar niet als wereldrecord erkend, omdat het niet in een officiële wedstrijd gebeurde. Derde zege Kiptum Kiptum boekte zijn derde marathonzege in evenveel deelnames. De Keniaan won eerder dit jaar in Valencia met een tijd van 2.01.53. Vorig jaar debuteerde hij in Londen op de marathon met een sensationele tijd van 2.01.25, toen de op één na snelste tijd ooit gelopen.

Foto: 5fcff142-40e9-3d68-a5d0-6045383ab4b1 - AFP

In Chicago liet Kiptum de concurrentie ver achter zich. Marathondebutant Daniel Mateiko ging lang mee met de latere winnaar, ruim dertig kilometer hield de specialist op de halve marathon (persoonlijk record van 58:26) het vol in het spoor van zijn landgenoot. Een brute tempoversnelling van Kiptum was hem te veel. Mateiko brak en stapte later uit. Kiptum trok zelfs zo snel door, dat hij na 35 kilometer ineens onder het schema van Kipchoge zat. Hij is de eerste atleet die onder de 2.01 uur loopt en onttroont zo Kipchoge als wereldrecordhouder. "Ik heb nog geprobeerd onder de 2 uur te komen, maar dat was nog iets te hoog gegrepen", zei Kiptum na de finish. "Op een dag gaat dat gebeuren, zoals ik ook altijd heb geweten dat ik ooit wereldrecordhouder zou worden." Benson Kipruto werd tweede (2.04.02), de Belg Bashir Abdi kwam in Chicago als derde over de streep in 2.04.32.