Hassan wint marathon van Chicago en loopt zelfs tweede tijd ooit

Sifan Hassan ook de tweede marathon die ze in haar carrière liep gewonnen. De 30-jarige Nederlandse snelde in Chicago naar de winst in een tijd van 2.13.38, dat is de op een-na-snelste marathon ooit gelopen bij de vrouwen. Vlak daarvoor was er meer marathonspektakel in Chicago toen Kelvin Kiptum het wereldrecord bij de mannen verbeterde. Tot twee weken geleden liep een vrouw de 42.195 kilometer nog nooit onder de 2 uur en 14 minuten, toen brak Tigst Assefa het wereldrecord met een tijd van 2.11.53 in Berlijn. Aan die tijd kwam Hassan niet, maar de tweevoudig olympisch kampioene op de baan liet net als bij haar debuut - eerder dit jaar in Londen - iedereen achter zich.

Bij haar marathondebuut in Londen vermorzelde Hassan met 2.18.33 direct het Nederlands record. In Chicago deed ze er dus nog een schepje bovenop en was ze bijna vijf minuten sneller dan een half jaar geleden. Tweestrijd met Chepngetich "Gewoon de eerste groep volgen en dan kijken wat er gebeurt", zei Hassan in aanloop naar haar marathon. Dat bleek geen makkelijke opgave, mede door de aanwezigheid van Ruth Chepngetich. De Keniaanse was de grote favoriet in Chicago.

Plat wheelt naar derde plaats Jetze Plat is bij de wheelers derde geworden in Chicago. De Nederlander kwam in zijn rolstoel op iets meer dan negen minuten van winnaar Marcel Hug over de streep. De bijna onverslaanbare Hug ging er al snel vandoor, bleef weg en won voor de vierde keer de marathon van Chicago: 1.22.37, een verbetering van zijn eigen parcoursrecord.