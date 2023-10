Vanavond op tv: Israëli's gegijzeld in Gaza • Wat betekent oorlog voor positie Netanyahu?

Israël en Hamas zijn in oorlog

Het is opnieuw oorlog tussen Israël en Hamas. De aanval van Hamas op Israël kwam gisterochtend onverwachts en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. In zowel Israël als Gaza zijn honderden doden gevallen en duizenden raakten gewond. Volgens de Israëlische regering worden zeker honderd Israëli's gegijzeld in de Gazastrook. We spreken met familieleden van vermisten en we schakelen met correspondent Ankie Rechess, die de situatie ter plaatse schetst.

Israël voert tegenaanvallen uit op Gaza en waarschuwt inwoners daar weg te gaan. Het is onduidelijk waar zij naartoe moeten, want zij kunnen de Gazastrook niet zomaar verlaten. We spreken met de Palestijnse politicus Mustafa Barghouti over de toekomst van de relatie tussen Israël en de Palestijnen.

In Israël is veel kritiek op de inlichtingendiensten die de aanval van Hamas niet hebben zien aankomen. Volgens deskundigen is de onrust in het land sinds het aantreden van de extreemrechtse regering van premier Netanyahu een belangrijke oorzaak. De regering zou te veel gefocust zijn geweest op het bestrijden van protesten. Midden-Oostendeskundige Erwin van Veen van instituut Clingendael legt uit wat dit conflict betekent voor de positie van Netanyahu.