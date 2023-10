Ajax krijgt nieuwe tik met thuisnederlaag tegen AZ en blijft zestiende

Ajax heeft zijn derde nederlaag in zes competitieduels geleden. De geplaagde Amsterdammers waren in de eigen Johan Cruijff Arena niet opgewassen tegen AZ: 1-2. Door het resultaat gaat Ajax de interlandperiode in als de nummer zestien van de eredivisie. AZ is voorlopig de nummer een van de competitie, maar kan later vandaag weer achterhaald worden door PSV, dat nog op bezoek gaat bij Sparta Rotterdam.

Onder anderen Louis van Gaal, die als klankbord de raad van commissarissen van Ajax gaat helpen, en toekomstig RvC-voorzitter Michael van Praag zagen op de tribune dat de diep gevallen club uit Amsterdam een lange weg te gaan heeft om er weer bovenop te komen. Futloos Ajax speelde voor rust futloos en oogde verre van een team dat ten koste van alles de negativiteit van zich af wilde spelen. Een schril contrast met de manier van voetballen van traditionele concurrenten Feyenoord en PSV, die hun tegenstanders soms zwaar onder druk zetten. AZ kwam in de Johan Cruijff Arena nauwelijks in de problemen. De ploeg van trainer Pascal Jansen toonde aan een ingespeelde ploeg te zijn en speelde de bal af en toe naar hartenlust rond, mede dankzij de door Ajax geboden ruimte.

Het was in de 45ste minuut uiteindelijk raak voor AZ toen Vangelis Pavlidis na een goede loopactie de 0-1 kiezelhard in het doel schoot. De Griek kon na een pass op maat van Mayckel Lahdo alweer zijn tiende eredivisietreffer van het seizoen maken. Nauwelijks verbetering Ook in de tweede helft toonde Ajax nauwelijks verbetering en was het AZ dat rustig op zoek ging naar een tweede treffer. Dani de Wit zorgde in de 57ste minuut voor de 0-2 na een prima uitgespeelde AZ-aanval, met voorbereidend werk van Sven Mijnans. Bij de tweede goal van AZ werden de Amsterdamse problemen achterin goed blootgelegd: na een foute pass van Jakov Medic lag het wederom helemaal open bij Ajax.

