Wevers net naast WK-podium op balk, fenomeen Biles wint balk én vloer

Sanne Wevers is bij de WK turnen net naast het podium beland op het onderdeel balk. De olympisch kampioene van Rio 2016, die op de reservelijst stond maar door een afmelding van de Britse Jessica Gadirova toch aan de toestelfinale mocht meedoen, kwam met haar score van 14,100 twee tienden tekort voor een bronzen medaille. Het goud ging naar het Amerikaanse turnfenomeen Simone Biles, die aan haar prachtige oefening 14,800 overhield. De score van de meerkampkampioene was overigens maar een fractie beter dan de Chinese Zhou Yaqin, die met eenzelfde moeilijkheidsgraad van 6,5 op 14,700 uitkwam. Oogstrelend De 32-jarige Wevers, die na de teleurstellend verlopen Spelen in Tokio even een jaartje pas op de plaats maakte, vierde dit seizoen haar rentree met de Europese titel in Antalya en turnde ook in Antwerpen een oogstrelende oefening. Met de uitvoering was Wevers dan ook in haar nopjes, met de score wat minder. Ze tekende protest aan, maar dat werd niet gehonoreerd.

Reactie van Sanne Wevers na haar vierde plaats in de balkfinale op de WK turnen in Antwerpen. Ze komt twee tienden tekort voor het brons. - NOS

Het brons ging naar de Braziliaanse Rebeca Andrade, die als laatste op de balk sprong en 14,300 scoorde. En dus bleef de Friezin met lege handen achter. Tevredenheid over wat ze had kunnen laten zien was er echter wel. "Het was een supersterke finale", merkte Wevers op. "Maar ik heb supergoed geturnd voor mijn doen op dit moment. Er stond al aardig wat op het bord toen ik moest starten. Dan weet je: er is maar één weg en dat is alles of niets. Dat vind ik zelf altijd heel leuk, want dan moet ik echt superscherp erin en mezelf heel erg goed coachen op die balk. Uiteindelijk zette ik een goede oefening neer." Biles ook beste op vloer, Visser zesde Op vloer, waar titelhoudster Gadirova ook weer verstek moest laten gaan, veroverde Biles haar vierde wereldtitel van dit toernooi en de 23ste in haar rijke loopbaan. Zilver en brons gingen naar Brazilië. Naomi Visser eindigde vorig jaar nog op de vijfde plaats, maar moest dit keer in de finale genoegen nemen met de zesde plek.

De 22-jarige Zuid-Hollandse liep de extra punten voor een combinatie mis en landde bij haar eerste sprongenserie ook nog eens met beide voeten buiten de lijnen. Het leverde haar te veel aftrek op om een rol van betekenis te kunnen spelen. Biles moest eveneens een keer een voet buiten de lijnen zetten, maar door de grote moeilijkheid van haar oefening kon ze dat makkelijk hebben. Jarman naar goud op sprong Bij de mannen mag Daiki Hashimoto zich na het goud op de meerkamp en in de landenwedstrijd ook de wereldkampioen op de rek noemen. De 22-jarige Japanner was al olympisch kampioen op dit onderdeel, al moest hij in 2022 de wereldtitel aan Brody Malone laten. De Amerikaan was er niet bij door een zware beenblessure, maar ook hij zou geen antwoord gehad hebben op de bijna foutloze oefening van Hashimoto.

