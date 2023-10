Israëlisch leger: vertrek uit grensplaatsen Gaza vanwege tegenaanvallen

Het blijft onrustig in Israël en de Palestijnse gebieden na de grootschalige aanval van Hamas. Israëlische soldaten waren vandaag in Israël betrokken bij grondgevechten tegen Hamas-strijders en lanceerden vergeldingsaanvallen waarbij gebouwen in Gaza met de grond gelijk werden gemaakt.

Premier Netanyahu noemde Gaza eerder 'de stad van het kwaad' en zei dat "alle plaatsen waar Hamas is georganiseerd en zich schuilhoudt, zullen veranderen in ruïnes. Ik zeg tegen de inwoners van Gaza: ga daar nu weg." Waar zij naartoe moeten, blijft in het midden. Israël heeft wel een aantal plekken genoemd die doelwit zijn.

Volg de laatste ontwikkelingen over de situatie in ons liveblog .

Ook in de nacht is het onrustig gebleven in Israël en de Gazastrook. Als vergelding voor de aanvallen van Hamas op Israël, voerde het land meerdere aanvallen uit op doelen in de Gazastrook. - NOS

Israël viel gebouwen aan die volgens de strijdkrachten door Hamas gebruikt werden om aanvallen te plannen. Vaak krijgen bewoners van die flats via een alarmsysteem enkele minuten de tijd om het pand te verlaten. Door de aanvallen zijn meerdere gebouwen ingestort.

Het Israëlische leger zegt dat afgelopen nacht in ieder geval de woning van het hoofd van de inlichtingendienst van Hamas doelwit was van een aanval in de Gazastrook. Volgens een woordvoerder was die locatie een legitiem doelwit, omdat het onderdeel was van de militaire infrastructuur van de terreurbeweging.

Meerdere gevechten

Uit de Kibboets Magen in de Negev-woestijn komen berichten van zware gevechten tussen Hamas-strijders en het Israëlische leger. De plaats met rond de 500 inwoners ligt enkele kilometers van de grens met de Gazastrook.

Uit het verder oostelijk gelegen Ofakim komen ook berichten van Palestijnse aanvalsgroepen. Bewoners worden daar opgeroepen zich te verschansen op de plek waar ze zijn.

Bij de badplaats Ashkelon, net ten noorden van de Gazastrook, hebben Israëlische militairen na een achtervolging meerdere Palestijnen in een auto uitgeschakeld. Volgens lokale media zijn er zeker drie mensen gedood, militairen kammen de omgeving nog uit om te zien of er niemand weggekomen is.

Gevangenenruil

De Israëlische admiraal Hagari meldde eerder vandaag dat de afgelopen 24 uur honderden Hamas-strijders gedood zijn en dat er tientallen arrestaties zijn verricht. Volgens hem worden er op sommige plekken nog mensen gegijzeld en doet het leger er alles aan om hen te bevrijden.

Een functionaris uit Egypte zei tegen persbureau AP dat het land gevraagd is te bemiddelen over de Israëliërs die zijn ontvoerd. Israël verzocht de veiligheid van de burgers te garanderen.

Hoeveel mensen zijn meegenomen, is niet duidelijk. Een Hamas-woordvoerder claimde tegen Al Jazeera dat er tientallen Israëlische militairen zijn gevangengenomen. Ze worden volgens hem op veilige plekken vastgehouden, zoals tunnels in het gebied. Hamas zei eerder al Israëliërs mee te nemen voor een mogelijke gevangenenruil later.

Israël heeft een geschiedenis van uitwisselingen die in aantal vaak onevenredig zijn, om koste wat het kost gevangengenomen Israëliërs terug te halen. De Egyptische bron van AP zei dat Caïro ook bij beide kanten heeft aangedrongen op een staakt-het-vuren, maar dat Israël "op dit moment" een bestand nog niet ziet zitten.

Het Israëlische leger werd vanochtend ook met mortiergranaten beschoten vanuit Libanon door Hezbollah. De militante sjiitische beweging, die wordt gesteund door Iran, noemde het "een steunbetuiging aan het Palestijnse verzet" vanuit de Gazastrook. Vooralsnog lijkt het erop dat Hezbollah, ook uit vrees voor escalatie, de aanval niet verder doorzet.

Aanslag Egypte

In de Egyptische havenstad Alexandrië schoot een politieman twee Israëlische toeristen dood. Ook een Egyptenaar werd gedood. Een vierde persoon zou gewond zijn geraakt.

De aanslag vond plaats bij de Zuil van Pompeius, een toeristische trekpleister uit de Romeinse tijd. De dader zou zijn ingehuurd om een bus met toeristen te beschermen. Hij zou zijn opgepakt.

Egypte was in 1980 het eerste Arabische land dat een diplomatieke relatie aanging met Israël. Toch is er onder de bevolking nog veel vijandelijkheid richting Israël, vooral als het geweld in het buurland oplaait.

Spoedzitting Arabische Liga

Ondertussen heeft de Palestijnse Autoriteit de ministers van Buitenlandse Zaken van landen in de Arabische Liga gevraagd in spoedzitting bijeen te komen. De Arabische Liga is het hoogste overlegorgaan van 22 Arabische landen.

Volgens de Palestijnse vertegenwoordiger bij het samenwerkingsverband is de aanvraag ingediend in het licht van de "brutale en aanhoudende Israëlische agressie tegen het Palestijnse volk".