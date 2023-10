Feyenoord moeiteloos naar zege in Zwolle, Gimenez andermaal productief

Feyenoord heeft zonder zich bovenmatig te hoeven inspannen z'n zesde competitiezege op rij geboekt. De titelhouder, met Bart Nieuwkoop voor de niet fit bevonden aanvoerder Gernot Trauner, had geen kind aan het gepromoveerde PEC Zwolle, keerde met een 2-0 zege op zak huiswaarts en handhaaft zich in de kopgroep van de eredivisie. Feyenoord leek er geen gras over te willen laten groeien tegen het gepromoveerde PEC Zwolle, dat sinds de 2-0 zege op PSV in april 1987 geen van de 25 wedstrijden tegen een regerend landskampioen had gewonnen. Al na twee minuten leidde Thomas Lam met balverlies een grote kans voor Santiago Gimenez in, maar de Zwollenaar kon zijn fout nog net herstellen. De thuisploeg, die het zonder boegbeeld Bram van Polen en de spitsen Lennart Thy en Ferdy Druijff moest stellen, kwam na een kwartier opnieuw goed weg, toen na een snelle Rotterdamse counter Yankuba Minteh op Jasper Schendelaar afstormde. De doelman kende geen problemen met de matige inzet van de 19-jarige Gambiaan.

Een misser van diezelfde Schendelaar, die bij een hoge bal verzuimde adequaat in te grijpen, hielp de gasten alsnog aan de voorsprong. Gimenez was er als de kippen bij om de blunder af te straffen en zijn elfde competitietreffer van dit seizoen te maken. De Mexicaan werd daarmee na Cor van der Gijp (elf in 1960/1961) en Ove Kindvall (elf in 1967/1968) de derde Feyenoorder met meer dan tien doelpunten na acht competitierondes op zijn naam. Spits-in-vorm De thuisploeg trachtte van zich af te bijten, maar kwam niet tot grote kansen tegen Feyenoord, dat na het voortreffelijke (maar verloren) Champions League-duel met Atlético Madrid van afgelopen woensdag toch wat minder geconcentreerd oogde. Al had het bij een minder zelfzuchtig optreden van Minteh, die meer dan eens medespelers over het hoofd zag, de score voor de pauze wel al kunnen opvoeren. Na rust ging Feyenoord op zoek naar de rustgevende 0-2 en die kwam er binnen tien minuten. Na matig uitverdedigen aan Zwolse zijde kopte Quinten Timber de bal naar de vrijstaande Gimenez, die als spits-in-vorm wel raad wist met de buitenkans.

