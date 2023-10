Inbreker loopt tegen boom, drie anderen van het dak gehaald

Bij een inbraak in een medisch centrum in Oostzaan zijn vier mensen aangehouden. Een alerte getuige hoorde vreemde geluiden en schakelde de politie in. Een van de inbrekers probeerde door het bos te ontkomen, maar de man rende tijdens zijn vlucht tegen een boom op.

Toegesnelde eenheden vonden de man bewusteloos op de grond. De inbreker is medische hulp verleend en is bij kennis aangehouden. Op het dak van het medisch centrum trof de politie nog drie inbrekers met inbraakwerktuig aan. Met behulp van een hoogwerker van de brandweer zijn de verdachten van het dak gehaald.

De aangehouden verdachten staan niet in Nederland ingeschreven en zijn tussen de 23 en 32 jaar, meldt NH Nieuws.