De onrust bij Ajax, de sportieve rust bij AZ: 'Hier blijft alles intern'

Daar waar het bij Ajax sportief dramatisch gaat, staat er in Alkmaar opnieuw een ploeg die in vorm is. Trainer Pascal Jansen kijkt vooruit naar de ontmoeting zondag in Amsterdam. - NOS

De focus moet dan ook op Ajax, predikt Jansen, terwijl een groep journalisten luistert. De trainer van AZ is de rust zelve, denkt goed na over wat hij zegt en formuleert zorgvuldig. Los van de Poolse perikelen staat AZ er sportief gezien andermaal uitstekend voor.

Alsof alles van de avond ervoor maar snel moet overwaaien. Want het is vrijdag de 'day after the night before'. De ongeregeldheden rondom AZ-Legia Warschau zorgen voor een onrust die eigenlijk niet past bij de Noord-Hollandse club.

Wie weleens wedstrijden van AZ bezoekt, is bekend met de enorme wind bij het stadion langs de A9. Het lijkt deze vrijdagmiddag wel alsof AZ diezelfde windkracht heeft meegenomen naar het trainingscomplex in Wijdewormer, waar de sponsordoeken kletteren tegen de hekken.

Het duel tussen Ajax en AZ van zondagmiddag 14.30 uur in de Johan Cruijff Arena is live te volgen in NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1 en via ons liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Een samenvatting is vanaf 19.00 uur te zien in Studio Sport Eredivisie op NPO 1.

Niet alleen op het veld is het onrustig bij Ajax. Ook daarbuiten staat de club in de brand, met het vertrek van directeur voetbalzaken Sven Mislintat en rvc-voorzitter Pier Eringa. In de barre bestuurlijke tijden moet Steijn zien te presteren met zijn elftal vol nieuwelingen.

Het dolende Ajax, het geplaagde Ajax, de huidige nummer zestien (!) Ajax. "Het is in ieder geval een vervelende situatie waar zij zich in bevinden", houdt Jansen zich op de vlakte. "Ik zie ze uiteraard ploeteren. Dat zijn ze niet gewend en dat is een fase waar je doorheen moet."

"Hier heerst duidelijkheid. Er is een duidelijke visie, een spelwijze en een duidelijke manier van werken, waar iedereen zich aan conformeert. We hebben een heldere kijk op hoe de dingen gaan en hoe we ze willen binnen de club. Dat straalt dan ook zo uit naar buiten", aldus Jansen.

Hoe verklaart Jansen dat verschil? "Nou, het gaat hier iets beter dan in Amsterdam", zegt hij nuchter, om er vervolgens dieper op in te gaan. "Kijk, ik kan niet oordelen over wat er bij Ajax gebeurt, alleen over hoe wij hier bij AZ met elkaar willen werken."

In die zin heeft Jansen makkelijk praten. Hoewel vanaf het trainingscomplex van AZ de Johan Cruijff Arena bijna zichtbaar is, is het een wereld van verschil. Bij Ajax heerst vaak de onrust, bij AZ - los van de plaatselijke windkracht - de sportieve rust.

"Belangrijk is ook om dat vol te houden met elkaar. Ook in mindere tijden, wat overal kan gebeuren. Dan is dat best een uitdaging, maar hier blijft in ieder geval alles wat besproken wordt intern. Helaas is dat niet bij elke club zo", concludeert de AZ-coach, zonder daarbij Ajax te benoemen.

AZ favoriet in Amsterdam?

Hij zal met zijn ploeg als favoriet naar Amsterdam afreizen. Want hoort het in goede vorm verkerende AZ eigenlijk niet gewoon te winnen van het geplaagde Ajax?

"Nou, gewoon winnen sowieso niet", reageert Jansen. "Je zet Ajax in de Johan Cruijff Arena niet even aan de kant. Maar wij zijn in vorm en zitten vol zelfvertrouwen. We gaan met ons plan daarheen en het zal moeten blijken of het goed genoeg is om Ajax te verslaan."