Hoe Wopke Hoekstra Klimaatcommissaris werd: 'We zijn in de val gelokt'

In Nederland won eerder dit jaar de BoerBurgerBeweging de provinciale verkiezingen ten koste van het CDA, iets dat in heel Europa opgemerkt wordt. Volgend jaar zijn verkiezingen voor het Europees Parlement. De christendemocraten kiezen daarom voor de aanval op de vergaande klimaatplannen van de Europese Commissie. De ambitieuze natuurherstelwet van Frans Timmermans haalt uiteindelijk alleen in sterk afgezwakte vorm de eindstreep.

"Het was de eerste keer dat ik dacht: ik kan echt de klimaatagenda beïnvloeden als ik bereid ben Hoekstra te steunen", zegt Eickhout. Die agenda is inzet geworden van een harde strijd tussen de christendemocraten en de fracties van sociaaldemocraten en de Groenen.

Het is anderhalve week voor Hoekstra's 'klimaatexamen' voor het Europees Parlement. Daar moet hij de brede scepsis over zijn geloofwaardigheid zien weg te nemen. Samsom heeft goed nieuws voor Eickhout: Hoekstra is bereid om grote concessies te doen aan de Groenen.

Op 21 september om 21.00 uur krijgt Bas Eickhout, fractievoorzitter van GroenLinks in het Europees Parlement, een telefoontje van Diederik Samsom. De oud-PvdA-leider was eerder steunpilaar van de vertrokken Eurocommissaris Frans Timmermans en is in Brussel gebleven als hoogste ambtenaar van Timmermans opvolger, de CDA'er Wopke Hoekstra.

Maar Hoekstra's komst biedt de Groenen verrassend genoeg juist mogelijkheden voor het tegendeel. Want Hoekstra heeft een tweederdemeerderheid nodig in de milieucommissie van het Parlement om Eurocommissaris te worden.

In theorie heeft Hoekstra twee opties om die te halen. Hij kan over rechts gaan, via de Europese Conservatieven, of over links, door de Groenen aan boord te krijgen. Daarnaast heeft hij de steun van de drie grootste partijen in het Parlement nodig. Zijn eigen partij, de christendemocraten, de sociaaldemocraten en de liberalen.

Goede onderhandelingspositie Groenen

Eurocommissaris Klimaat worden zonder steun van de Groenen is politiek geen geloofwaardige optie, zeggen ook christendemocraten. En dus heeft Eickhout, lid van de milieucommissie, een uitstekende uitgangspositie om harde voorwaarden te stellen aan Hoekstra. Hij trekt samen op met Mohammed Chahim van de PvdA, die ook zeer kritisch is over de voordracht.

Ze willen onder meer dat Hoekstra zich vastlegt op het terugbrengen van de broeikasgasuitstoot van ten minste 90 procent in 2040. Én de toezegging van een concreet plan voor de afbouw van fossiele subsidies.