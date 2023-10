Invalbeurt voor weer fitte Messi bij Miami, maar play-offs zijn uit zicht

Het eerste seizoen van Lionel Messi bij Inter Miami is al zo goed als klaar. De club van de Argentijnse sterspeler maakt na een 1-0 nederlaag tegen FC Cincinnati geen kans meer op een plekje in de play-offs van de Amerikaanse voetbalcompetitie Major League Soccer (MLS).

In het reguliere seizoen resteren voor Messi's Miami nu enkel nog twee wedstrijden tegen Charlotte.

Het seizoen gaat daardoor zowel voor Inter Miami als de 36-jarige Messi, die afgelopen zomer overkwam van Paris Saint-Germain, als een nachtkaars uit. Het begon nog goed met de winst van de Leagues Cup, maar de laatste weken zit Messi voornamelijk aan de kant.

Invalbeurt tegen Cincinnati

Messi kampte al sinds de WK-kwalificatieduels van Argentinië in september met een blessure. Tegen Cincinnati maakte hij weer eens zijn opwachting, nadat hij vijf van de laatste zes wedstrijden had gemist. Hij kwam in de 55ste minuut in het veld.

"Wat betreft de blessure gaat het goed met hem", vertelde Inter Miami-coach Gerardo Martino na afloop. "Omdat hij de laatste tijd niet heeft gespeeld, miste hij wedstrijdritme. Daarom speelde hij slechts 35 minuten."

De Argentijn schoot in de 58ste minuut en in de blessuretijd een vrije trap over het doel en wist verder weinig in te brengen in de wedstrijd.