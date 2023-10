De wereldtitel van de overmacht: het seizoen van Verstappen in vijf momenten

De eerste titel volgde op een zenuwslopende ontknoping, de tweede behaalde hij vrij soeverein na een moeizame start. Wereldtitel drie voor Max Verstappen is de wereldtitel van de overmacht. Zijn renstal Red Bull Racing is al voor de eerste testdag de gedoodverfde favoriet. Binnen het team is Verstappen van meet af aan de nummer één. En dan nog weet hij te verbazen. Zo dominant als de net 26-jarige Limburger is nog geen Formule 1-coureur geweest.

Foto: 273b5969-8b3d-3a48-b337-e7c0b7949617 - NOS

Waar maakte Verstappen het verschil op weg naar zijn derde wereldtitel? Seizoen 2023 in vijf momenten waarop hij zich onderscheidde. Miami: van 9 naar 1 De stand na vier races is 2-2. Red Bull Racing won ze allemaal, teamgenoten Verstappen en Sergio Pérez staan nog vlak bij elkaar in de WK-stand. Verstappen mag dan tweevoudig wereldkampioen zijn, Pérez gelooft dat ook hij de titel kan pakken. In Miami krijgt de Mexicaan de kans om een serieuze uitdager te worden. Pérez start van poleposition, Verstappen het moet doen met P9 na een afgebroken derde kwalificatiesessie. Een domper, zou je denken, maar Verstappen weet hoe sterk de Red Bull is. "Ik ben niet heel erg boos of teleurgesteld, want ik denk dat ik minimaal tweede kan worden."

Foto: f8070b90-b551-3e16-a5eb-aaeee02580e8 - Red Bull Content Pool

De tweede plaats in de race is al in de vijftiende ronde bereikt. Maar Verstappen wil en kan meer. Pérez komt simpelweg tekort als Verstappen in zijn spiegels verschijnt en moet de zege aan zijn teamgenoot laten. In de woorden "kalm en netjes" vat Verstappen zijn overwinning samen, haast onderkoeld. "Als je wint vanaf de negende plek, dan stemt dat erg tevreden." Het is het begin van een historische reeks. Monaco: alles riskeren voor pole Wil Sergio Pérez mee blijven strijden om de wereldtitel, moet hij het hier laten zien. Inhalen op het stratencircuit van Monte Carlo is haast onmogelijk, een goede kwalificatie is belangrijker dan waar dan ook op de kalender. Die kwalificatie eindigt voor Pérez met een crash in de eerste sessie. Weg is de kans op de zege en vooral de kans om in het spoor van Verstappen te blijven.

Foto: c12dc996-9ada-30ba-bd77-6067ac03d58c - Red Bull Content Pool

Verstappen moet alles op alles zetten om poleposition te pakken. In de pitbox van Aston Martin wordt al feestgevierd als Fernando Alonso de snelste tijd neerzet, maar Verstappen is dan nog onderweg. In de eerste twee sectoren komt hij tekort, in het laatste gedeelte van het circuit flikt hij het toch. 0,084 seconden onder de tijd van Alonso. "Na twaalf bochten zag ik op mijn scherm dat ik niet snel genoeg was en dat ik alles moest riskeren in het laatste deel van het circuit", reageerde Verstappen.

Ik heb alles geriskeerd en het was net genoeg. Max Verstappen

"Ik heb in de laatste, allesbepalende ronde een paar muurtjes geraakt en de vangrail een beetje naar binnen geduwd. Ik heb alles geriskeerd en het was net genoeg." Verstappen verzilvert zijn poleposition een dag later. De aanval van Pérez lijkt al afgeslagen voor hij goed en wel is ingezet. Barcelona: precies binnen de witte lijnen Niet eerder noteerde Verstappen alleen maar 1'tjes in een raceweekeinde. Hij is de snelste in alle vrije trainingen, de kwalificatie, hij start van pole en wint de race. Niet dat de ranglijst van de trainingen heel belangrijk is, maar het zegt veel over het vertrouwen dat Verstappen voelt.

Foto: bbe98c73-e5ad-3827-93db-01281286ea18 - Red Bull Content Pool

Tijdens de race is hij met een straatlengte voorsprong op weg naar de zege, als engineer Gianpiero Lambiase zich meldt over de boordradio. "Je hebt de tracklimits (de randen van de baan, red.) drie keer overschreven en een waarschuwing gekregen. Je rijdt achttien seconden voor Lewis Hamilton, er is geen reden om risico's te nemen." Verstappen, toch nieuwsgierig: "Wat is de snelste raceronde?" Lambiase: "1.16,6." Om eraan toe te voegen dat het een eerste ronde op zachte banden van Pérez betrof, met DRS, waardoor hij nog sneller kon dan normaal. "Dus ik zou me er niet druk om maken."

Kun je 'm nu naar huis rijden binnen de witte lijnen? Gianpiero Lambiase

Verstappen: "Wat is mijn snelste ronde?" Lambiase: "1.17,3. Maar zoals ik al zei, je hebt de waarschuwingsvlag gekregen, dus we kunnen ons niks permitteren." In topvorm kun je net even wat meer, bewijst Verstappen als hij de snelste rondetijd verbetert. Hij zet 1.16,3 op de borden. Lambiase: "Oké, kun je 'm nu naar huis rijden binnen de witte lijnen?" Verstappen: "Ja, ja." Zandvoort: geen moment last van de druk Gaat het regenen? En wanneer dan? En hoe hard? Vragen die drie dagen lang in de paddock en op de tribunes van Zandvoort klinken, maar Verstappen nauwelijks bezighouden. "Uiteindelijk moet iedereen het ermee doen." Ook alle aandacht die erbij komt kijken in eigen land brengt hem niet van zijn stuk. Een thuisrijder heeft altijd net even wat meer in de agenda staan dan de andere coureurs. Sponsoren vragen iets extra's, media-aanvragen nemen toe. Houd dan je hoofd maar eens koel. "Het zorgt niet voor extra druk op mijn schouders, ik weet dat het erbij hoort", reageert Verstappen.

Foto: afe20253-a9e8-3d16-a12c-2db7afafae48 - Red Bull Content Pool

Onverstoorbaar gaat Verstappen in Zandvoort door waar hij gebleven was: winnen. In de Noord-Hollandse duinen boekt hij zijn negende overwinning op rij. Ondanks de regen, die nota bene komt tijdens de opwarmronde als de coureurs al op droogweerbanden over de baan rijden. Verstappen: "Het zou niet erg genoeg regenen om te kiezen voor 'intermediates' (een van de twee soorten regenbanden, red.), maar dat was niet de beste beslissing. Het maakte de race wel leuker."

De verwachtingen zijn zo hoog, er wordt zoveel van hem verwacht. Christian Horner

Het lijkt de Limburger soms weinig uit te maken waar ter wereld hij een zege pakt, maar teambaas Christian Horner weet wel beter. "Je zag het aan zijn gezicht toen honderdduizend Nederlandse fans het volkslied zongen. Dat is een groots moment. De verwachtingen zijn zo hoog, er wordt zo veel van hem verwacht. Dat moet je voelen." Singapore en Japan: terugslaan na tegenslag Red Bull Racing is overal heer en meester, behalve in Singapore. Verstappen wist het al voordat hij het vliegtuig in stapte. In de simulator voelde hij al dat zijn auto op het hobbelige, bochtige stratencircuit niet lekker uit de verf zou komen. Na vijftien overwinningen voor Red Bull op rij (de laatste race in 2022 en alle veertien in 2023) blijft Verstappen steken op de vijfde plek, Pérez op de achtste.

Foto: 01cdf595-ea06-3ec1-8ffa-4a550e22d027 - Red Bull Content Pool