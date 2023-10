Volleyballers sluiten olympisch kwalificatietoernooi af met nederlaag tegen Argentinië

De volleyballers hebben het olympisch kwalificatietoernooi in Xi'An afgesloten met een nederlaag. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza was niet opgewassen tegen Argentinië: 0-3 (17-25, 25-27, 22-25).

Een olympisch ticket was op het OKT alleen weggelegd voor de nummers 1 en 2 van de poule en was al eerder deze week uit zicht geraakt voor Nederland.

Maar om kans te blijven maken op de Spelen van Parijs, waren overwinningen in de resterende wedstrijden nog wel gewenst. De overige vijf tickets worden namelijk juni volgend jaar verdeeld op basis van de wereldranglijst. Daarop staat Nederland nu twaalfde.

Opnieuw geen Abdelaziz

Oranje kon echter niet stunten en verloor de laatste wedstrijd van het toernooi van Argentinië. Net als een dag eerder tegen Polen bleef sterspeler Nimir Abdelaziz aan de kant.

De ploeg van coach Piazza nam aan het begin van elke set de leiding, maar zag die halverwege de set steeds verdampen. Het verschil bleef daarna klein, maar de Argentijnen drukten door op het juiste moment. Het betekende de vijfde nederlaag in zeven duels dit OKT. Thijs ter Horst werd met dertien punten de topscorer van Oranje.

Argentinië nam in de stand, waarin het aantal zeges zwaarder telt dan het aantal punten, de tweede plaats over van België, dat met 3-2 verloor van Bulgarije. Polen was al zeker van groepswinst.