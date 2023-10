Van de Zandschulp buigt in tweede ronde masterstoernooi Shanghai voor Humbert

Botic van de Zandschulp is op het masterstoernooi van Shanghai gestrand in de tweede ronde. De mondiale nummer 67 verloor op het Chinese hardcourt met 4-6, 6-1, 2-6 van Ugo Humbert (ATP-34).

Het duel werd zaterdag vanwege regenval gestaakt op 2-2 in de eerste set. Van de Zandschulp brak de als 32ste geplaatste Fransman een dag later direct, maar toch moest hij de set aan Humbert laten.

In de tweede set ging het voor Van de Zandschulp, die twee keer de derde ronde bereikte op mastersniveau, crescendo met drie breaks en geen breekkansen tegen. In de laatste set waren de rollen weer omgekeerd: Humbert snoept twee games van hem af en benutte zijn enige matchpoint.

Eerste zege sinds half april

In Shanghai boekte Van de Zandschulp in de eerste ronde zijn eerste overwinning op een masterstoernooi sinds half april. Hij versloeg de Australiër Christopher O'Connell in drie sets. Hij deed voor het eerst mee in Shanghai. Het toernooi ging drie jaar niet door vanwege de coronapandemie.

Eerder al sneuvelde Tallon Griekspoor in de tweede ronde. De 27-jarige Nederlandse tennisser moest in zijn partij tegen de Serviër Dusan Lajovic bij een 4-6, 2-3 achterstand opgeven, omdat hij zich niet lekker voelde.