Boermans/De Groot wint nu wel, Immers/Van de Velde start WK beachvolleybal met zege

De Nederlandse duo's Stefan Boermans/Yorick de Groot en Matthew Immers/Steven van de Velde hebben een overwinning geboekt bij de WK beachvolleybal in Mexico.

Boermans en de Groot waren met 2-0 te sterk voor Jorge Monjane en Ainadino Martinho uit Mozambique. Immers en Van de Velde versloegen in twee sets het Australische koppel Mark Nicolaidis/Izac Carracher.

Voor de 28-jarige Boermans en de 23-jarige De Groot was het hun tweede wedstrijd van de WK. Het eerste duel hadden ze met 2-1 verloren van de Italianen Daniele Lupo en Enrico Rossi. Een overwinning was dus gewenst om zicht te houden op de volgende ronde.

En die opdracht bleek eenvoudig. De tegenstanders uit Mozambique hadden weinig in te brengen tegen de Nederlanders, die vanwege blessureleed lange tijd niet samenspeelden dit seizoen. Met setstanden van 21-8 en 21-10 werd de wedstrijd snel beslist in Nederlands voordeel.

Boermans en De Groot sluiten om 20.00 uur vanavond Nederlandse tijd de groepsfase af met een wedstrijd tegen de Noorse topfavorieten Anders Mol en Christian Sorum.

Immers/Van de Velde winnen ook

Voor de 22-jarige Immers en de 29-jarige Van de Velde stond hun eerste WK-duel op het programma. En ook zij hadden weinig moeite met hun tegenstanders. De Australiërs Nicolaidis en Carracher werden met duidelijke setstanden (21-12 en 21-15) aan de kant gezet.

De zege van Immers/Van de Velde betekent dat in poule J nu twee Nederlandse duo's de eerste twee plekken bezetten. In die groep zitten namelijk ook Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, die in hun eerste WK-wedstrijd Tipjan Pithak en Taovato Poravid uit Thailand met 21-14, 21-15 versloegen.