Wekdienst 8/10: Onrustige nacht in Israël en Palestijnse gebieden • Drukke voetbalmiddag

Eerst het weer: De bewolking overheerst met vooral in het noordoosten soms regen. In de loop van de dag breekt de zon vaker door, vooral in het zuiden. Het wordt 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind

Goedemorgen! We verwachten vandaag opnieuw veel nieuws uit Israël en de Gazastrook. In Nederland wordt vanmiddag gevoetbald door PSV, Feyenoord en Ajax.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en hier zie je waar er aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je vandaag verwachten?

Veel nieuwe ontwikkelingen over de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. Volg daarvoor ook ons liveblog.

In Rotterdam is vanmiddag een doorloopcondoleance om afscheid te nemen van Marlous en Romy, de moeder en dochter die vorige week om het leven kwamen bij de schietpartij in Rotterdam. Mensen mogen langs de gesloten kisten lopen en er is de mogelijkheid om schriftelijk te condoleren.

De Partij voor de Dieren rondt het congres af, dat vorige week niet kon worden afgemaakt door alle tumult bij de partij. Esther Ouwehand trad toen tijdelijk terug zodat onderzoek kon worden gedaan naar mogelijke integriteitsschendingen door haar, maar inmiddels is ze door het partijbestuur vrijgepleit.

In de Eredivisie spelen vanmiddag PEC Zwolle en Feyenoord tegen elkaar (12.15 uur). Om 14.30 uur is de kraker Ajax-AZ en speelt ook Fortuna Sittard tegen FC Twente. Om 16.45 uur speelt koploper PSV uit tegen Sparta. Je kunt alle duels live volgen bij de NOS in een liveblog en op NPO Radio 1.

Wat heb je gemist?

Ook in de nacht is het onrustig gebleven in Israël en de Palestijnse gebieden. Als vergelding voor de aanvallen van Hamas op Israël, voerde het land meerdere aanvallen uit op doelen in de Gazastrook. Die gingen ook vannacht door, meldt onder meer Al Jazeera. Onder meer een dichtbevolkte wijk in Gaza-stad en de stad Rafah waren doelwitten.

Ook van Palestijnse kant werden raketten afgevuurd. In de Israëlische stad Ashkelon, ten noorden van de Gazastrook raakte een vrouw zwaargewond bij een raketaanval. Ook kwam er een raket neer in Sderot, dat eveneens in de buurt van de Gazastrook ligt.

Daarnaast worden er nog altijd schermutselingen gemeld tussen leden van Hamas en het Israëlische leger op sommige plekken in Israël. Volgens premier Netanyahu zijn er inmiddels vrijwel geen Hamas-strijders meer in het land. Hij waarschuwde wel dat zijn land "een lange en uitputtende oorlog tegemoet gaat".

Vanochtend vroeg waren er vanuit Libanon beschietingen op Israël, die het Israëlische leger heeft beantwoord. De sjiitische terreurbeweging Hezbollah heeft de aanval opgeëist.

Het dodental van de grootschalige aanval van Hamas op Israël van gisteren blijft ondertussen stijgen. Israëlische media melden nu 300 doden. Ook zijn er minstens 1590 gewonden gevallen, van wie er veel slecht aan toe zijn. Bij vergeldingsacties van het Israëlische leger zijn tot nu toe 232 doden en 1700 gewonden gevallen, meldt het Palestijnse ministerie van Gezondheid.

Ander nieuws uit de nacht: