Onrust houdt aan: nachtelijke aanvallen op Gaza en beschietingen vanuit Libanon op Israël

Ook in de nacht is het onrustig gebleven in Israël en de Palestijnse gebieden. Als vergelding voor de aanvallen van Hamas op Israël, voerde het land meerdere aanvallen uit op doelen in de Gazastrook. Die gingen ook vannacht door, meldt onder meer Al Jazeera. Onder meer een dichtbevolkte wijk in Gaza-stad en de stad Rafah waren doelwitten. Ook van Palestijnse kant werden raketten afgevuurd. In de Israëlische stad Ashkelon, ten noorden van de Gazastrook raakte een vrouw zwaargewond bij een raketaanval. Ook kwam er een raket neer in Sderot, dat eveneens in de buurt van de Gazastrook ligt.

Daarnaast worden er nog altijd schermutselingen gemeld tussen leden van Hamas en het Israëlische leger op sommige plekken in Israël. Volgens premier Netanyahu zijn er inmiddels vrijwel geen Hamas-strijders meer in het land. Hij waarschuwde wel dat zijn land "een lange en uitputtende oorlog tegemoet gaat". Onrust bij grens Libanon Vanmorgen werden Israëlische troepen in het noorden van het land vanuit Libanon met mortiergranaten onder vuur genomen door de militante sjiitische beweging Hezbollah. In de buurt van de Sheeba-boerderijen werd een militaire post geraakt. Israël heeft het vuur beantwoord. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen bij de beschietingen over en weer.

De Shebaa-boerderijen liggen in de buurt van de Golanhoogten, die Israël op Syrië veroverde tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967 en annexeerde in 1981. De Golanhoogten grenzen aan Syrië, Libanon en Jordanië en zijn voor Israël van groot militair-strategisch belang. Op de Verenigde Staten na beschouwt de internationale gemeenschap het bergmassief als door Israël bezet gebied.

Het dodental van de grootschalige aanval van Hamas op Israël van gisteren blijft ondertussen stijgen. Israëlische media melden nu 300 doden. Ook zijn er minstens 1590 gewonden gevallen, van wie er veel ernstig aan toe zijn. Bij vergeldingsacties van het Israëlische leger zijn tot nu toe 232 doden en 1700 gewonden gevallen, meldt het Palestijnse ministerie van Gezondheid. Netanyahu kondigde vannacht nog meer maatregelen aan na de Hamas-aanval op zijn land. Zoals al eerder bekend was gemaakt door de minister van Energie heeft Israël ook de levering van elektriciteit aan de Gazastrook stopgezet. Een groot deel van het gebied was volgens persbureau Reuters vannacht volledig in het duister gehuld vanwege de maatregel. De Gazastrook is in hoge mate afhankelijk van Israël voor de levering van elektriciteit. Daarnaast mogen er geen brandstof en goederen het gebied meer in. Netanyahu vertelde er niet bij tot wanneer de maatregel geldt.