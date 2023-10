Zeer grote brand in bedrijfspand in Zutphen, rook trekt over gevangenis

In een bedrijfspand in Zutphen is een grote brand uitgebroken. De brand brak iets voor middernacht uit in een pand waarin een e-commercebedrijf gevestigd is en het kantoor van een verfmerk.

Omdat er sprake was van flinke rook, die over de nabijgelegen gevangenis trok, besloot de brandweer op te schalen. Aan het gevangenispersoneel werd geadviseerd om de ventilatie uit te zetten. "Daarmee win je al heel veel omdat je dan geen lucht van buiten aanzuigt", zegt een woordvoerder tegen de NOS.

Geen koolstofmonoxide

In de gevangenis zijn metingen uitgevoerd door de brandweer, maar er werd geen koolstofmonoxide aangetroffen. Volgens een woordvoerder van de brandweer is nooit overwogen om de gevangenen te evacueren.

Ongeveer 70 brandweerlieden probeerden de brand in het bedrijfspand onder controle te krijgen. Het pand kon echter niet meer gered worden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur ook een naastgelegen pand bereikte. Er zijn bij de brand geen verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen vrijgekomen. In de buurt van het pand ligt ook een woonwijk, maar daar is de rook niet naartoe getrokken.

Het is nog onbekend wat de oorzaak is van de brand. Daar wordt later onderzoek naar gedaan.