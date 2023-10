Opnieuw verdachte moord op presidentskandidaat Ecuador vermoord in gevangenis

Een zevende verdachte van de moord op presidentskandidaat Fernando Villavicencio is in een gevangenis in hoofdstad Quito vermoord. President Lasso heeft twee een hoge regeringsfunctionaris die verantwoordelijk was voor gevangenisbeleid ontslagen.

De zevende verdachte zat in een andere gevangenis dan de zes mannen die een dag eerder werden vermoord. Lasso heeft bevolen om zes andere gevangenen die mogelijk bij de dood van de politicus betrokken zijn te verplaatsen naar een andere gevangenis. Uit veiligheidsoverwegingen is niet bekendgemaakt waar zij naartoe zijn gebracht.

Lasso ontsloeg ook de agent die aan het hoofd stond van het onderzoeksteam van de politie vanwege de moorden in de gevangenissen. Het komt regelmatig voor dat er mensen gedood worden in de gevangenissen in Ecuador. Ook vinden er de afgelopen tijd gevangenisrellen plaats. Ecuador groeide de afgelopen jaren uit tot een knooppunt van cocaïnehandel en worstelt met drugsgeweld.

President ziet af van reis

Lasso zou eigenlijk een reis naar Zuid-Korea maken, maar heeft die geannuleerd om "de crisis in het penitentiaire systeem aan te pakken", maakt hij op zijn eigen socialemediakanalen bekend.

Villavicencio werd in Quito doodgeschoten na een toespraak in augustus op een campagnebijeenkomst. Hij was een fel tegenstander van de georganiseerde misdaad en sprak zich regelmatig uit over de relatie tussen de drugskartels en de overheid.