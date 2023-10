Donkere wolken boven Vitesse blijven na doelpuntloze remise tegen revelatie Excelsior

Vitesse heeft voor het eerst dit seizoen geen tegendoelpunt geïncasseerd. Bovendien pakte het voor het eerst deze jaargang een punt in Gelredome. Maar of de 0-0 tegen seizoensrevelatie Excelsior genoeg is om de grotere zorgen te verdrijven, valt te betwijfelen.

Donkere wolken in Arnhem Vitesse verloor vijf van de eerste zes wedstrijden, maar dat werd in Arnhem allemaal even vergeten toen de Gelderse derby in Nijmegen tegen aartsrivaal NEC vorige week winnend werd afgesloten. De afgelopen dagen zakte de stemming echter weer onder het vriespunt toen steeds meer berichten naar buiten kwamen dat het met de financiële positie van de Arnhemmers bepaald niet rooskleurig is. Het onderzoek van de KNVB naar de overdracht van de club door de voormalige Russische eigenaars is nog altijd niet afgerond. De overname door de Amerikaanse Common Group staat daardoor on hold en de leningen die beoogd eigenaar Coley Parry aan de club heeft gedaan dreigen zo een molensteen om de nek van de club te worden.

Foto: e3e28b1c-b668-300c-9d2a-4eb0ac9f20e7 - ANP

Huisbankier ING dreigt de dienstverlening aan Vitesse te beëindigen als er geen duidelijkheid komt over de Russische financiering. Bovendien en vrijdag kwam naar buiten dat de accountant ook geen handtekening wil zetten onder de jaarcijfers van de club. Kortom, met zulke donkere wolken heeft zelfs een stralende derbyzege geen kans. Excelsior heer en meester Dat sentiment leek ook zichtbaar op het veld. In de eerste helft bakte Vitesse er helemaal niets van tegen Excelsior, dat juist verrassend sterk aan het seizoen begonnen is. De Kralingers waren heer en meester in Arnhem. Vooral Couhaib Driouech en Nikolas Agrafiotis (opgeleid bij Vitesse) kregen behoorlijke mogelijkheden. Vitesse stelde daar niets tegenover, maar kreeg uit het niets toch bijna de kans om op voorsprong te komen. Gyan de Regt schoot de bal van een meter of twee hard tegen de arm de Casper Widell.

De Zweedse verdediger hield die arm echter voor zijn lichaam en trof geen blaam, zo constateerde ook arbiter Joey Kooij na het bestuderen van de beelden.

Ander Vitesse na rust Na rust kroop Vitesse eindelijk uit de schulp en zocht nadrukkelijk het doel van Excelsior-doelman Stijn van Gassel. De Zweed Joel Voelkerling Persson (met gezichtsbeschermer om zijn onlangs gebroken neus te beschermen) bleek al snel gevaarlijker dan Said Hamulic voor rust, Melle Meulensteen kreeg een goede schietkans en ook Dominik Oroz was dicht bij een treffer.

Foto: 0495b4e9-31c3-3cc0-be67-dee40577fe02 - Pro Shots