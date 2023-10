Red Bull-baas Horner apetrots op Verstappen: 'Max hoort bij exclusieve club rijders'

"In de laatste twee jaar opereerde het team op een ongelofelijk niveau en Max reed ongelofelijk goed. Hij won veel races, hij was dominant. Niet alleen dit jaar, maar ook de afgelopen jaren."

In 2021 ging het titelgevecht tussen Verstappen en Lewis Hamilton door tot aan de laatste ronde van de laatste race. Vorig jaar waren Red Bull en Verstappen al dominant en dit jaar deden ze daar nog een schepje bovenop. "Het was een stuk minder stressvol', lacht de 49-jarige Engelsman.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vindt dat Max Verstappen een 'exceptioneel seizoen' heeft gereden. Tijdens de sprintrace op zaterdag haalde Verstappen zijn derde wereldtitel op rij binnen. Ondanks dat er morgen nog een race op het programma staat, gaat Red Bull volgens Horner vanavond zeker een feestje vieren. "Een wereldtitel is het mooiste was je kan behalen."

Helemaal als een verrassing kwam deze titel natuurlijk niet. "We wisten sinds de vijfde race, in Miami, dat het eraan zat te komen. Miami was een kantelmoment. Daarna was hij dominant met tien overwinningen op rij."

Horner ziet dat Verstappen nu in een illuster rijtje staat. "Om hem mensen als Jack Brabham, Niki Lauda, sir Jackie Stewart, Ayrton Senna en Nelson Piquet te zien evenaren... Dat zijn grote namen. Max hoort nu bij een exclusieve club rijders uit de geschiedenis van de sport", stelt Horner vast.

"Hij heeft exceptionele dingen gepresteerd en we zijn extreem trots op hem."

Ruwe diamant

Verstappen rijdt nu zijn negende F1-seizoen, waarvan hij er acht bij Red Bull heeft gereden. "Verstappen kwam als ruwe diamant de Formule 1 in, en nu is hij een geslepen diamant", zegt Horner, die Verstappen zijn allereerste race in dienst van het team zag winnen. Toen was hij slechts achttien jaar oud.

Of de nu 26-jarige Verstappen het de komende races rustiger aan zal doen en andere rijders kansen kunnen krijgen, antwoordt Horner met een lach: "Morgen zal hij net zo hongerig zijn op nieuw succes."