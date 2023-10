Ook zijn achtste Glory-gevecht eindigt in mineur: Hari verliest in Bulgarije

Al vroeg in de twee ronde kreeg Hari voor de vierde keer acht tellen, waardoor het gevecht reglementair voorbij was. Door zijn zege plaatst Jürjendal zich voor het prestigieuze achtmanstoernooi aan het begin van 2024.

Ook Rigters naar achtmanstoernooi

Ook Levi Rigters plaatste zich in Burgas voor het achtmanstoernooi. Het Amsterdamse talent, dat door Rico Verhoeven wordt gezien als zijn mogelijke opvolger, had geen enkel probleem met Ion Taburceanu. Al na twee minuten in de eerste ronde ging de Moldaviër knock-out.

Eigenlijk zou Rigters het in Bulgarije opnemen tegen Martin Terpstra. Maar de 2.07 meter lange Fries meldde zich vandaag af met een rugblessure. Vijf uur van tevoren werd Taburceanu als invaller opgeroepen.

In het achtmanstoernooi strijden in begin 2024 acht zwaargewichten om de hoofdprijs van 500.000 dollar. Daarmee wil Glory de oude tijden van de K-1 in Japan laten herleven. In de jaren '90 en '00 waren zwaargewichttoernooien daar razend populair.

Eerder plaatsten Amersfoorter Tariq Osaro, de Fransman Sofian Laidouni en Bahram Rajabzadeh uit Azerbeidzjan zich voor het toernooi. Het is nog niet zeker of Rico Verhoeven ook meedoet.