Van Dijk kritisch na gelijkspel Oranje: 'Wij hadden hier moeten winnen'

Een te laag tempo en te weinig variatie in het spel zijn volgens Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk de oorzaken van het teleurstellende gelijkspel tegen Bosnië en Herzegovina (0-0).

"Als Oranje hadden we hier moeten winnen", sprak de centrale verdediger duidelijke taal. "Ik denk dat het veel beter kon, de grote kansen bleven uit. Dat is teleurstellend."

Hoewel bondscoach Frank de Boer beterschap beloofde na de nederlaag in de oefenwedstrijd tegen Mexico (0-1), pakten zijn tactische keuzes vooral in de eerste helft niet goed uit in Zenica.

"De tweede helft gaan we op zoek naar de overwinning, gaat de bal iets sneller rond", stelde Van Dijk. "Er waren nog wat gevaarlijke momenten, wat spelhervattingen. Daar moet je dan ook wat geluk mee hebben."

'Soms lukt het niet'

Middenvelder Georginio Wijnaldum, in veel van de voorgaande duels de aanjager op het middenveld, kon ook zijn stempel niet drukken.

"Soms heb je van die wedstrijden dat het niet lukt, wij hadden dat vandaag", meende Wijnaldum. "Dit is niet een wedstrijd om te vergeten, hier moeten we juist van leren."

