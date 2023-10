Na vijf nederlagen op rij sprokkelt Heerenveen een puntje tegen NEC

Sc Heerenveen heeft zaterdag een einde gemaakt aan de reeks van vijf nederlagen op rij in de eredivisie. Maar van vreugde was zeker geen sprake in het Abe Lenstra Stadion, want het thuisduel met NEC eindigde in een teleurstellend 1-1 gelijkspel.

Beide ploegen staan na de puntendeling in het rechterrijtje. NEC is voorlopig de nummer tien op de ranglijst, Heerenveen staat twaalfde. In het vervolg van het weekend kunnen nog diverse clubs langszij komen.

Geen Cillessen, wel Noppert

Het resultaat mag dan niet tot tevredenheid stemmen voor Heerenveen, het vertoonde spel deed dat zeker wel. Met name in de eerste helft speelde de ploeg van trainer Kees van Wonderen fris en creëerde het een aantal goede kansen.