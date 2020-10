Engeland houdt België onder de duim, Kroatië klopt Zweden

Engeland heeft in de Nations League de leiding in groep 4 overgenomen van België, door de Rode Duivels in een leeg Wembley met 2-1 te verslaan.

Twee benutte strafschoppen hielden Engeland en België in de eerste helft in evenwicht. Eerst werd Romelu Lukaku door Eric Dier onhandig in het zestienmetergebied onderuitgeschoffeld. Lukaku ging zelf achter de bal staan en maakte zijn dertiende treffer in de laatste elf interlands voor België. Dat was na een kwartier spelen.

Twintig minuten later zette de onlangs met een koninklijke onderscheiding geëerde Marcus Rashford de landen weer op gelijke hoogte. Thomas Meunier trok Jordan Henderson onderuit en Rashford benutte de toegekende strafschop.

Curieus doelpunt

Een curieus doelpunt van Mason Mount leidde de zege van Engeland in. Zijn schot van binnen het strafschopgebied werd aangeraakt door Toby Alderweireld en draaide - vol effect - pardoes over doelman Simon Mignolet heen.

In de slotfase bleef een offensief van België uit, op een mogelijkheid van Yannick Carrasco na. Engeland kreeg kansen op de 3-1 via Harry Kane en nog eens Rashford, maar de stand bleef 2-1.