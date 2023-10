Motorcrossers noodgedwongen met maar twee rijders in Motocross of Nations

De Nederlandse motorcrossers moet morgen noodgedwongen maar met twee rijders starten in de Motocross of Nations, het eendaagse wereldkampioenschap voor landenteams. Glenn Coldenhoff brak vanmiddag in zijn kwalificatieheat in het Franse Ernée een rib en liep een hersenschudding op.

Daardoor kan Nederland morgen alleen beschikken over Calvin Vlaanderen (MXGP) en Kay de Wolf (MX2-klasse).

Nederland negende

In de Motocross of Nations rijden landen met drie coureurs die allen tweemaal in actie komen. Het slechtste resultaat mag worden geschrapt.

Frankrijk zette vanmiddag voor 50.000 toeschouwers in Ernée de boel op stelten. Romain Febvre, Tom Vialle en Maxime Renaux sleepten de poleposition in de wacht. Ze kwalificeerden zich als besten, voor Spanje en Australië. Nederland werd ondanks het uitvallen van Coldenhoff nog negende.