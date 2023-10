Verstappen 'ongelofelijk blij' met derde F1-wereldtitel op rij

Max Verstappen vindt het 'ongelofelijk' om drievoudig wereldkampioen Formule 1 te zijn. Verstappen verzekerde zich met de tweede plaats in de sprintrace van zijn derde wereldtitel op rij.

Eigenlijk was het pleit al beslecht nadat zijn teamgenoot Sergio Pérez in de grindbak belandde, na een crash met Nico Hülkenberg en Esteban Ocon.

Verstappen moest de zege in de sprintrace aan Oscar Piastri laten, maar het behalen van de titel geeft hem een 'fantastisch gevoel'. "Het was een ongelofelijk jaar met veel goede races. Ik ben natuurlijk trots, ook op het team. Het is zo leuk om bij die groep mensen te horen."

"Vandaag was het een spannende race. Het was jammer van de safety cars, maar over het algemeen was het leuk. Ik ben ongelofelijk blij."

Of Verstappen in de toekomst meer titels verwacht te behalen? "We gaan zien wat er gebeurt. Nu geniet ik van het moment. Hopelijk kunnen we dit momentum natuurlijk voortzetten."