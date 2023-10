Verstappen na derde F1-wereldtitel: 'Trots op mezelf, m'n familie en mijn team'

Verstappen moest de zege in de sprintrace aan Oscar Piastri laten, maar het behalen van de titel maakt hem trots. "Het klinkt fantastisch: drie titels. Ik ben trots op mezelf, mijn familie en mijn team. Ik had nooit verwacht dit te bereiken. Ik vind de sfeer in onze renstal zo geweldig. Het zijn fantastische mensen om mee te werken."

Of deze titel mooier is dan zijn vorige twee? "De eerste titel was emotioneel en vervulde mijn droom, maar deze is de mooiste. Zo consistent, zo sterk, zo stabiel. Het voelde in februari al goed, het was een positieve verrassing in Bahrein bij de test. Maar toen dachten we nog: de rest zal dichtbij zitten. Maar we bleken echt heel sterk te zijn. Het was een erg goede auto waar ik me geweldig in voelde."

Over de vergelijkingen met de vorige twee titels zegt Verstappen: "Iedereen heeft het steeds over de laatste ronde in Abu en de rare ontknoping op Suzuka, maar het seizoen duurt maanden en niet één race. Dat vergeten mensen wel eens. Dit jaar hebben we niet echt moeten vechten, maar dat heb ik ook niet nodig om het beste uit mezelf te halen."

Bekijk hier het gesprek met Verstappen na het behalen van zijn derde Formule 1-wereldtitel: