Verstappen voor derde keer wereldkampioen door uitvalbeurt Pérez in Qatar

Max Verstappen is voor de derde keer op rij wereldkampioen in de Formule 1 geworden. Na een uitvalbeurt van Sergio Pérez halverwege de sprintrace van de Grand Prix van Qatar was de superieure coureur van Red Bull niet meer te achterhalen. Verstappen eindigde uiteindelijk als tweede achter Oscar Piastri van McLaren. Dat was ook ruim voldoende om op eigen kracht zijn titel te prolongeren. De Nederlander moest in de sprintrace bij de eerste zes eindigen om zeker te zijn van de titel, of Pérez mocht niet bij de eerste drie finishen.

Foto: a9f625fa-2a55-3284-b005-4e130fb44393 - Getty Images

De 26-jarige Verstappen is dit jaar een klasse apart in de koningsklasse van de autosport. Hij verbeterde een Formule 1-record door tien races op rij te winnen en heeft zo'n grote voorsprong opgebouwd dat hij met zes grands prix te gaan al niet meer te achterhalen is door de concurrentie. Formule 1-legendes Met zijn derde wereldtitel schaart Verstappen zich in een illuster rijtje van Formule 1-legendes. Slechts vijf coureurs hebben meer wereldtitels dan de Limburger: Michael Schumacher en Lewis Hamilton (zeven), Juan Manuel Fangio (vijf), Alain Prost en Sebastian Vettel (vier) staan (nog) boven de coureur van Red Bull Racing. Verstappen evenaarde met de derde titel zijn schoonvader Nelson Piquet, die ook ooit op een zaterdag wereldkampioen werd. Als Red Bull de Nederlander van een goede auto blijft voorzien, dan kan het bijna niet anders of Verstappen gaat de komende jaren nog meer titels aan zijn palmares toevoegen.

Foto: bf3d2906-0bdc-31bc-afae-af340f8ad95e - NOS

Verstappen had zich eerder op zaterdag achter de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris slechts als derde gekwalificeerd op het Losail International Circuit. Toch was er van enkele spanning totaal geen sprake. Pérez moest namelijk als achtste starten en kwam nooit in de buurt van zijn teamgenoot. Ook een slechte start van Verstappen, die terugviel naar de vijfde plek, was niet onoverkomelijk. Door een crash van Liam Lawson (AlphaTauri) moest er al in de eerste ronde de safetycar op de baan.

Foto: 8792a8df-7601-33f8-92e6-ae73d2728f5f - Reuters

Vlak na de herstart vloog Logan Sargeant (Williams) van de baan en werd de race opnieuw geneutraliseerd. In de korte tijd dat wel geracet werd, wist George Russell (Mercedes) de leiding over te nemen van Piastri. Crash Pérez Nadat de baan voor de tweede keer was vrijgegeven, begon Verstappen aan zijn opmars. Hij passeerde al snel de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Door een drievoudige crash met Ocon, Pérez en Nico Hülkenberg moest de race voor de derde keer worden stilgelegd met de safetycar. Alle drie de coureurs vielen uit. Er werd uiteindelijk nog vijf rondes geracet. Daarin ging Verstappen al snel Russell voorbij. Alleen Piastri, die net als de Nederlander de juiste keus had gemaakt door op mediumbanden te rijden, bleef buiten zijn bereik.

Foto: 38dc9590-2e51-3587-a764-1f9cdfad10e3 - Reuters