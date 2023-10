Aanvalslust Niewiadoma eindelijk beloond op WK gravel, Vollering derde

Kasia Niewiadoma is in het Italiaanse Veneto wereldkampioene gravel geworden. De Poolse ontsnapte op 16 kilometer van de finish uit een kopgroep en liet haar achtervolgers (drie Nederlandse vrouwen en een Italiaanse) geen meter dichterbij komen.

Ook Annemiek van Vleuten was van plan nog even uit haar wielerpensioen te stappen voor het WK gravel, maar ook Van Vleuten achtte zich niet fit genoeg.

Ook Tiffany Cromwell - de Australische die vorige week bij het 'open EK' in Leuven écht als eerste over de streep kwam - was present, net als snelle vrouwen als Emma Norsgaard en Persico en vederlichte klimsters als Gaia Realini en Niamh Fisher-Black.

In de eerste honderd van de 141 kilometer tussen Le Bandie en Pieve di Soligo meldden de grote namen zich meteen voorin, maar wel in kopgroepen die voortdurend van samenstelling wisselden.

Toch was de Nederlandse inbreng in het noorden van Italië met onder anderen Demi Vollering, kersvers Europees kampioene Lorena Wiebes en Riejanne Markus - vriendin van profgravelaar Jasper Ockeloen - bepaald indrukwekkend te noemen.

Zo werd vlak voor het WK organisator Filippo Pozzato (oud-winnaar van onder meer Milaan-Sanremo) plotseling aan de kant geschoven en bleven de deelnemers lang in het ongewisse over het exacte parcours. Ook bleek het niet mogelijk om een televisieregistratie te maken van de vrouwenkoers.

De 29-jarige Nieuwiadoma hoort al vele jaren tot de beste en meest aanvalslustige rensters van het peloton, heeft ook al 18 overwinningen op haar palmares, maar wordt zelden beloond in de grote wedstrijden. Haar laatste overwinning dateert zelfs al van 2019, toen ze onder meer de Amstel Gold Race won.

Dit seizoen werd ze vierde in de Amstel Gold Race, vijfde in de Ronde van Vlaanderen en zesde in Strade Bianche. In de Tour de France leek ze na een ijzersterke prestatie op de Tourmalet op weg naar de tweede plaats in het eindklassement, maar werd in de slottijdrit nog van die plek verdrongen door Lotte Kopecky.

Het verschil was slechts een paar honderdsten. Niewiadoma werd derde, maar nam wel de bergprijs mee naar huis.