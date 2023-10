Bellingham scoort weer op makkelijke middag Real Madrid, Girona dendert door

Na een fout in de opbouw van Osasuna viel de 3-0 en was de overwinning verzekerd. Valverde stuurde Vinícius diep en de Braziliaan liet David García achter zich. Herrera werd gemakkelijk gepasseerd. Joselu, de huurling van Espanyol tekende in de 70ste minuut voor de 4-0 waardoor Real weer bovenaan de ranglijst staat.

De Engelse topaankoop Jude Bellingham staat met zijn twee goals van vandaag al op acht doelpunten in acht-LaLiga wedstrijden. Daarmee doet hij het beter dan clubicoon Cristiano Ronaldo, die in zijn eerste acht wedstrijden tot 'slechts' zeven treffers kwam.

Real Madrid heeft in de Primera División de koppositie overgenomen van Girona door overtuigend te winnen van Osasuna (4-0). Jude Bellingham was met twee doelpunten weer de grote man bij Madrid. Girona won eerder op de dag met 0-1 op bezoek bij Cádiz en staat nu op de tweede plek.

Ook de verrassing van de LaLiga wist weer te winnen in een uitwedstrijd tegen Cadiz. In de 10e minuut ontving aanvaller Darwin Machis al een rode kaart, waardoor de weg naar de drie punten wagenwijd open lag voor de ploeg van Daley Blind.

De Nederlander stond in de basis en maakte de 90 minuten vol, centraal in de verdediging. Het doelpunt liet lang op zich wachten. Toch scoorde Alex Garcia in de 59ste minuut de bevrijdende 0-1. Dit was alweer de zevende overwinning voor de Catalaanse ploeg, die nog goed meedraait in de top van de Spaanse competitie.