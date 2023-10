Honderden doden na reeks zware aardbevingen Afghanistan, dorpen in puin

Bij een reeks zware aardbevingen in het westen van Afghanistan zijn zeker 320 doden gevallen. Dat melden de Verenigde Naties. De Afghaanse autoriteiten noemen een veel lager aantal (15), maar zeggen wel te vrezen voor honderden doden.

Vooral in de westelijke grensprovincie Herat zou de schade enorm zijn. De autoriteiten daar zeggen tegen persbureau DPA dat zeker zeven dorpen zijn verwoest. "In sommige dorpen leefden duizend of meer inwoners, en er waren 300 huizen. Slechts 100 mensen hebben het overleefd", zegt een woordvoerder tegen het persbureau.

Een woordvoerder van de Taliban, die de dienst uitmaken in het land in Centraal-Azië, zegt dat er militairen en hulpdiensten onderweg zijn naar de regio. De ziekenhuizen in Herat zouden zich opmaken voor vele gewonden.

Beving met kracht van 6,3

Inwoners van met name Herat werden vanochtend opgeschrikt door een aardbeving met een kracht tot 6,3, gevolgd door een reeks zware naschokken. Het epicentrum lag zo'n 40 kilometer ten noordwesten van de stad.

Op sociale media zijn beelden te zien van dorpen die grotendeels verwoest zijn. In Herat, de hoofdstad van de gelijknamige provincie, zouden mensen hun huizen hebben verlaten omdat ze bang zijn dat gebouwen die nog overeind staan alsnog instorten.

Zware beving vorig jaar

Ook over de grens in Iran waren de trillingen goed voelbaar, maar over schade daar is nog niets bekend.

De regio, waar de Arabische, Indiase en Euraziatische plaat samenkomen, wordt vaker getroffen door zware aardbevingen. Vorig jaar nog kwamen ruim duizend mensen om het leven bij een aardbeving in Afghanistan.