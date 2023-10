Kampong schakelt titelhouder Bloemendaal uit in voorronde van EHL

Bloemendaal kon niet anders dan de schade beperken in het restant van het derde kwart en stond veel op eigen helft. Kampong hield de druk op de ketel en Bloemendaal kon zich pas weer een beetje hergroeperen nadat de Belg Arthur van Doren een flinke schouder tegen zijn neus had gekregen.

De rust kwam weer terug in de wedstrijd en Bloemendaal werd gevaarlijker. Toch kwam Duco Telgenkamp in het slot nog tot een grote kans voor een tweede treffer, maar zijn poging werd geblokt.

Spannend slot

In het laatste kwart ging het weer gelijk op. Kampong had grote kansen, maar het was Casper van der Veen die de gelijkmaker maakte met een knappe volley na een hoge voorzet van Brinkman: 1-1. Spektakel dus in het slot.

Vlak daarna kwam er, via een shoot van de Bloemendaalse verdediging, een derde strafcorner voor Kampong. Nu maakten ze het wel af. Jip Janssen sloeg de ploeg snel weer terug op voorsprong met een niet te stoppen bal: 2-1.