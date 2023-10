Bijlezen: wat er nu bekend is over de aanval van Hamas op Israël

Het is oorlog tussen Israël en Hamas, opnieuw. De aanval van Hamas op Israël kwam vanochtend onverwachts en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. De belangrijkste gebeurtenissen tot nu toe én de reacties daarop vatten we hieronder samen.

Vanuit de Palestijnse Gaza-strook zijn vanochtend raketten afgevuurd op Israël. In Tel Aviv en Jeruzalem was luchtalarm te horen en zochten mensen dekking. In de Israëlische stad Ashkelon, 5 kilometer van Gaza, brak brand uit na een inslag. - NOS