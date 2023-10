Zirkzee zit landgenoten van Inter dwars en zorgt voor knappe comeback Bologna

Koploper Internazionale heeft in de Serie A voor de tweede keer dit seizoen punten gemorst. Inter kwam in een 'Nederlands onderonsje' in Milaan niet verder dan 2-2 tegen Bologna.

De thuisploeg, met Denzel Dumfries in de basis en Stefan de Vrij en Davy Klaassen op de bank, begon furieus. Door een kopbal van Francesco Acerbi en een schitterende knal van Lisandro Martínez na een kwartier al met 2-0.

Voor de Argentijnse captain, die vorige week tegen Salernitana liefst vier keer scoorde, was het al zijn tiende treffer in acht duels deze competitiejaargang.