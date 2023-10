Simons mist penalty bij Leipzig, Stuttgart koploper dankzij topscorer Guirassy

Xavi Simons zal zich maandag niet al te vrolijk in het trainingskamp van Oranje in Zeist melden. De jonge middenvelder miste een penalty voor RB Leipzig in de thuiswedstrijd tegen VfL Bochum (0-0).

Daardoor blijft Leipzig vijfde in de Bundesliga. VfB Stuttgart (3-1 winst tegen VfL Wolfsburg) is de verrassende koploper. Borussia Dortmund (4-2 zege op Union Berlin) klimt naar de tweede plaats.

Titelverdediger Bayern München staat slechts vierde, maar speelt zondag nog thuis tegen Freiburg. Bayer Leverkusen, dat zondag 1.FC Köln ontvangt, kan de koppositie weer overnemen van Dortmund.