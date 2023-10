Gestolen begraafplaatsklok na elf jaar weer terecht

De man heeft de klok vervolgens mee naar huis genomen. "Kennelijk had hij een paar sterke familieleden, want het ding weegt zo'n vijftig kilo", zegt de conservator. De meer dan zeventig jaar oude klok is aan het Klokkengieterijmuseum in Heiligerlee overhandigd.

De klok die in 2012 uit de klokkenstoel op een begraafplaats in Boven Pekela werd gestolen, is na elf jaar terecht. Een inwoner van de provincie Drenthe bracht de klok onlangs terug.

Wie in 2012 verantwoordelijk was voor de diefstal van de klok, blijft een raadsel. De diefstal was vlak voor de dodenherdenking van 4 mei. "Op de begraafplaats van Boven Pekela is ieder jaar een herdenking. Gelukkig kon heel snel een nieuwe klok worden gegoten, zodat die tijdens de herdenking geluid kon worden", zegt de conservator.

Het Klokkengieterijmuseum heeft beloofd de identiteit van de vinder niet bekend te maken. "Voor je het weet doen er allerlei vreemde verhalen de ronde", zegt de museumconservator.

Hoewel de klok een museumstuk is geworden, blijft de gemeente Pekela de eigenaar. "We hadden hem graag zelf in eigendom willen hebben, maar de gemeente Pekela wil er de beschikking over houden voor het geval de huidige klok ook gestolen wordt", zegt de museumconservator.