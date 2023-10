Pogacar soleert met kramp in dijen naar derde zege op rij in Ronde van Lombardije

In Lombardije kan niemand Tadej Pogacar bijhouden. De Sloveen van UAE heeft voor de derde keer op rij de Ronde van Lombardije gewonnen. De 25-jarige Sloveen kwam solo aan in Bergamo, nadat hij in de afdaling van de laatste grote beklimming van de dag, de Passo di Ganda, was weggereden uit een kopgroep met onder meer zijn grote concurrent Primoz Roglic. Roglic verloor de sprint van de achtervolgende groep, achter nummer twee Andrea Bagioli. Pogacars andere concurrent voor de zege in het vijfde en laatste monument van dit wielerseizoen, Remco Evenepoel, kwam als negende op flinke achterstand binnen. De Belgisch kampioen loste snel op de Passo di Ganda, nadat hij al vroeg op de dag hard ten val was gekomen en een wond aan de elleboog opliep.

Pogacar heeft dit seizoen twee wielermonumenten gewonnen. Na de Ronde van Vlaanderen in het voorjaar, nu de Ronde van Lombardije. Hij is de tweede renner in de geschiedenis die 'De Klassieker van de Vallende Bladeren' drie keer achter elkaar (2021, 2022, 2023) heeft gewonnen. Alleen Fausto Coppi (1946, 1947 1948 en 1949) en Alfredo Binda (1925, 1926 en 1927) deden het eerder. Kramp in laatste kilometers In de laatste 26 kilometer die Pogacar solo reed, leek het bijna nog mis te gaan toen de Sloveen op zijn dijen begon te slaan. Kramp in de finale. De UAE-ploegwagen kwam erbij en even later ging het weer.

Pogacar bevestigde na de finish dat het inderdaad kramp was. "Eerst in mijn rechter", grinnikte de winnaar. "Na de krampaanval dacht ik: het is klaar. Maar ik duwde door, ik probeerde mij zo aerodynamisch mogelijk te maken en voor te bereiden op de laatste spurt omhoog." Op die Colle Aperto, een puistje in het slot van de 238 kilometer lange koers, bouwde Pogacar zijn voorsprong zelfs uit. "Het is een droom om solo aan te komen", zei Pogacar, die nu naast Coppi en Binda staat in de geschiedenis van Lombardije. "Ik genoot van de laatste kilometers, ook al was het heel pijnvol. Het is ongelooflijk."

Waar de wielerwereld vooraf een groots gevecht verwachtte tussen drie toprenners Roglic, Evenepoel en Pogacar, kwam die strijd er nooit echt. Roglic kwam in zijn allerlaatste race na acht jaar in het geel-zwart van Jumbo-Visma al snel in moeilijkheden toen Pogacar versnelde op de Passo di Ganda. En Evenepoel had ogenschijnlijk te veel last van zijn valpartij toen er nog 217 kilometer gefietst moest worden. De Belg ging tegen het asfalt en moest worden behandeld aan een wond aan de elleboog. Geen lekker begin van de 117de editie van 'La classica delle foglie morte', zoals de bijnaam van de Ronde van Lombardije luidt, waarin het tempo eigenlijk geen moment naar beneden ging. De 238 kilometer met daarin 4646 hoogtemeters werden afgelegd met een gemiddelde snelheid van ruim veertig kilometer per uur.

Vanaf de eerste seconde was het opletten geblazen. De strijd om een plekje in de kopgroep was onstuimig en zelfs toen de zestien vroege vluchters de ruimte kregen, ging het tempo niet meer naar beneden. Jumbo-Visma en Soudal-Quickstep - deze weken verwikkeld in een fusiesoap die vrijdag ten einde kwam - probeerden de koers te controleren. Maar ze konden niet voorkomen dat Ben Healy op 80 kilometer van de streep als eerste uit het peloton een poging waagde.

Healy bleef lang voor op, maar het peloton, met vooral Jumbo-Visma op kop, bulderde bij het ingaan van de finale richting de Passo di Ganda, de laatste van zes beklimmingen van de dag. In dat tumult klapten outsiders voor de zege Mikel Landa, Richard Carapaz en Thibaut Pinot (FDJ) tegen het asfalt. Ze konden allemaal verder en dat was vooral voor Pinot een opluchting. Het was de laatste koersdag in de carrière van de 33-jarige Fransman, die voor de negende keer de Ronde van Lombardije reed. Pinot, die vrijdagavond zijn trouwe fans zingend en vuurwerk afstekend onder zijn hotelraam aantrof en groots werd uitgezwaaid in een speciale 'curva Pinot' in finishplaats Bergamo, won 'Il Lombardia' in 2018.

Pinots profcarrière ten einde Thibaut Pinot nam vandaag afscheid van het wielerpeloton. In de neutrale kilometer kwamen renner een praatje maken en gaven schouderklopjes. Het was de negende keer dat Pinot de Ronde van Lombardije fietste. Het enige monument waar hij als profrenner aan de start verscheen. In 2018 won 'Pinot Noir', zoals zijn bijnaam luidt, de najaarsklassieker in Como. De grootste overwinning uit zijn carrière. Of zouden zijn grootste overwinningen de drie etappezeges (2012, 2015 en 2019) in de Tour de France zijn? Of zijn twee ritzeges (2018) in de Vuelta? Of toch zijn ene ritzege (2017) in de Giro? Pinot reed in totaal 3 keer de Giro, 5 keer de Vuelta en dit jaar reed hij voor de 10de en laatste keer de Tour de France met een heroïsch afscheid in zijn thuisregio.