Ten Hag ontsnapt met United aan nieuwe nederlaag, Van de Ven scoort voor Spurs

Trainer Erik ten Hag is met Manchester United ontsnapt aan de vijfde nederlaag van het seizoen. Na thuisnederlagen tegen Crystal Palace (0-1) en Galatasaray (2-3), won zijn team in de absolute slotfase met 2-1 van Brentford.

Van de eerste zeven wedstrijden in de Premier League werden er drie gewonnen en gingen er maar liefst vier verloren. Die reeks betekende al de slechtste seizoenstart in 34 jaar voor United. In de Champions League staat de club na twee duels nog op nul punten.

Slechte verdediging

In de 26ste minuut kwam Brentford, zonder de grieperige doelman Mark Flekken, op voorsprong door een goal van Mathias Jensen. Terwijl de verdediging van United wederom onrustig oogde, schoot de Deen de bal in het net.

Met nog twaalf minuten te gaan, claimde United een strafschop na een overtreding op Anthony Martial. Het been van de Fransman werd aangetikt, maar het was niet genoeg voor een penalty. Ondertussen kreeg United wel een aantal kansen. In de 89ste minuut leek United op gelijke hoogte te komen, door een eigen goal van Kristoffer Ajer. Het doelpunt werd echter afgekeurd, omdat Martial buitenspel stond.

In de derde minuut van de extra tijd scoorde Scott McTominay, die in de 87ste minuut in de ploeg kwam, alsnog de bevrijdende gelijkmaker. Vier minuten later scoorde McTominay ook nog de 2-1. Het zorgde voor een explosie van vreugde op de tribunes, en ook Ten Hag kon zijn geluk niet op.

Van de Ven schiet Spurs naar zege

Micky van de Ven heeft Tottenham Hotspur aan de koppositie geholpen in de Premier League. De 22-jarige verdediger uit Wormer zorgde er met zijn eerste Premier League-treffer voor dat Luton Town aan de kant werd gezet.