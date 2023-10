Hevige regenval verstoort duel Van de Zandschulp in Shanghai, Gauff terug op aarde

In Peking stond Swiatek met haar sterke service en dominant spel vanaf de baseline geen enkele breekkans toe. Bij Gauff, die vanwege schouderproblemen aan het begin van de tweede set behandeld werd, liet met name de tweede opslag het afweten.

Gauff won in haar reeks de US Open (haar eerste grandslamtitel) en de toernooien van Washington en Cincinnati. In Cincinnati kwamen de speelsters elkaar ook tegen. Toen versloeg Gauff de Poolse in de halve finales na zeven nederlagen op rij in onderlinge duels.

Op het WTA-toernooi in Peking bracht Iga Swiatek, de nummer twee van de wereldranglijst, een einde aan de zegereeks van Coco Gauff (WTA-3). Het 19-jarige Amerikaanse talent won de afgelopen zestien partijen op rij, maar de ontmoeting in de halve finales werd met 6-2, 6-3 gewonnen door Swiatek.

Van de Zandschulp bereikte de tweede ronde door de Australische Christopher O'Connell met 6-2, 6-7 (2), 6-4 te verslaan, een dag na zijn 28ste verjaardag. Het is de eerste keer dat hij meedoet aan het toernooi in Shanghai.

Swiatek neemt het in de finale op tegen Ljoedmila Samsonova (WTA-22). De Russische was in Peking met 7-6 (7), 6-3 te sterk voor Jelena Rybakina. In de kwartfinales boekte Rybakina nog haar vierde zege van het jaar op Aryna Sabalenka, de mondiale nummer één, maar tegen Samsonova wilde het opnieuw niet vlotten.

Rybakina boog ook in de halve finales van Montreal voor de Russische en verloor ook de andere twee partijen. Rybakina repareerde in de eerste set nog een break achterstand, maar in de tiebreak ging het voor haar mis op het vierde setpunt voor Samsonova, die in de slotset in de achtste game op 5-3 kwam en het duel besliste met een lovegame.