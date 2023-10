Veerman en Visser niet op podium, Biles verslagen in sprongfinale na val

De Nederlandse turnsters Sanna Veerman en Naomi Visser hebben een keurige oefening laten zien op de brug bij de WK turnen in Antwerpen, maar het was niet voldoende voor een medaille. Veerman en Visser eindigden als zesde en zevende. De Amerikaanse Simone Biles moest eerder vandaag na een val het goud aan haar voorbij laten gaan in de sprongfinale. Visser mocht als eerste Nederlandse in actie komen in de brugfinale. Zij wilde zich revancheren voor de WK van vorig jaar, waar het bij het eerste element van de oefening fout ging. Maar zaterdag deed de 22-jarige Visser bijna alles goed. Een medaille zat er met een score van 14.166 alleen niet in voor de turnster, die werd toegejuicht door vele Nederlanders in de Belgische zaal. Biles vijfde Veerman voerde haar oefening ook goed uit en scoorde met 14.200 net iets beter dan Visser, maar kwam ook niet veel dichter bij het podium. Maar dat was ook niet zo gek in een brugfinale waar bijna alle toppers in stonden. De brugfinale werd gewonnen door de Chinese Qiu Qiyuan met een score van 15.100. Het zilver ging naar de Algerijnse Kaylia Nemour (15.033) en het brons ging naar de Amerikaanse Shiles Jones. De ster, Simone Biles, deed ook mee aan de brugfinale. Maar dat is niet haar favoriete onderdeel. Ze eindigde als vijfde.

Geen drie keer goud Voor Biles lag de focus vandaag op het halen van een gouden medaille bij het onderdeel sprong. Maar dat lukte niet. Door een val bij haar eerste sprong en een uitstekend optreden van de Braziliaanse Rebeca Andrade (14.750), pakte ze zilver. Afgelopen week liet Biles als eerste vrouw op een internationaal toernooi de joertsjenko dubbel-gehoekt zien. Een extreem moeilijke en best riskante sprong. Iets wat voor groot respect zorgde in de turnwereld. De sprong kwam daarmee officieel in de boeken als Biles II.

Bekijk hier de sprongen van Simone Biles in de sprongfinale van het WK Turnen in Antwerpen. - NOS

De Amerikaanse, die op de WK haar rentree maakt op het mondiale podium, besloot die sprong zaterdag nog eens uit te voeren. Alleen ging dat niet helemaal goed. Biles landde nog wel op haar voeten, maar viel vervolgens achterover. "Het is buitenaards wat ze laat zien. Het uitvoeren alleen is al moeilijk. Ze kan alleen niet in balans blijven", vertelt oud-turnster Céline van Gerner over haar sprong met een moeilijkheidsgraad van 6.4. Dat is een hoge moeilijkheidsgraad. Bij de tweede sprong, iets minder lastig, bleef de Amerikaanse wel staan. Voor de sprongen samen kreeg ze een gemiddelde eindscore van 14.549. Braziliaanse Andrade foutloos Lange tijd leek Biles weg te kunnen komen met haar val. Maar de Koreaanse Yeo Seo-jeong kwam met 14.416 al heel dichtbij, maar zij moest uiteindelijk genoegen nemen met het brons. Het goud ging naar Andrade, die vooraf al werd bestempeld als de uitdager van Biles. Zij zorgde met twee foutloze, goede sprongen uiteindelijk voor een stunt in de sprongfinale en pakte het goud met een score van 14.750.

Foto: e740eb49-8a8a-32cf-b316-84bb6809cce1 - NOS

Op het onderdeel voltige prolongeerde de Ier Rhys McClenaghan zijn titel. Dat gebeurde in een finale waarin veel turners het moeilijk hadden om op het paard met bogen te blijven tijdens de oefening. Zo bleef de olympisch kampioen van 2016, de Engelsman Max Whitlock niet helemaal op dit toestel. Daarmee moest één van de favorieten al afhaken in de strijd om het goud en kwam er geen vierde wereldtitel voor de Engelsman. Die kwam er uiteindelijk ook niet voor Khoi Young, de Amerikaan. De net 20-jarig turner liet een hele goede finale zien en leek met zijn score van 14.966 lange tijd op weg naar het goud, maar werd uiteindelijk nog door McClenaghan naar de tweede plaats verwezen.

Foto: 77ae74ff-7afb-390f-949e-7fd54b86ed87 - Reuters

Het brons was voor de Jordaniër Ahmad Abu al Soud, die vorig jaar het zilver behaalde op het WK.

Dolgopyat geeft Israël iets te juichen De olympisch kampioen op de vloer, Artem Dolgopyat uit Israël, heeft iets van vreugde naar zijn land kunnen brengen zaterdag. Zijn land is verwikkeld in een oorlog met Hamas, maar ver weg van die oorlog pakte de turner in België het WK-goud op het toestel vloer. Dat deed hij met een score van 14.866.

Artem Dolgopyat vond het moeilijk om aan turnen te denken nadat zijn land in oorlog is geraakt met Hamas. - NOS