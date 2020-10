Kleurloos Oranje blijft in Bosnië steken op teleurstellend gelijkspel

Stefan de Vrij in duel met Milan Djuric - Pro Shots

Het Nederlands elftal heeft ook in zijn tweede duel onder bondscoach Frank de Boer niet kunnen overtuigen. In Zenica werd teleurstellend gelijkgespeeld tegen Bosnië en Herzegovina (0-0), dat niet eens in zijn sterkste formatie aantrad. Nederland trad wel met zijn beste elf aan, al liet het gemis van de geschorste Memphis Depay zich wel voelen. Met de kopsterke Luuk de Jong op zijn plaats en Donyell Malen op de vleugel hoopte De Boer druk te kunnen uitoefenen. Pas in de laatste twintig minuten kon Oranje met de invallers Hans Hateboer en Steven Berghuis echter een vuist maken tegen de Bosniërs, maar de tijd bleek ondanks een reeks kansen te kort om nog een beslissing te forceren.

Te laat tandje erbij Frenkie de Jong stuitte op keeper Ibrahim Sehic, die even later ook een kopbal van Luuk de Jong stijlvol pareerde. Ook na een scrimmage smoorde een inzet van Frenkie de Jong en een schot van Berghuis werd gered. In de extra tijd produceerde Ryan Babel nog een onwaarschijnlijke afzwaaier. Nederland had het onnodige puntenverlies echter over zichzelf afgeroepen, door pas veel te laat een tandje bij te schakelen. De Boer beloofde beterschap na het povere oefenduel met Mexico (0-1), maar van die intenties was na een paar minuten al weinig meer terug te zien. Nadat Stefan de Vrij in de vijfde minuut een grote kopkans om zeep had geholpen, waren de betere kansen voor het thuisland.

Schot geblokt door De Vrij Bosnië werd donderdag in de play-offs voor het EK na 120 minuten voetbal en een strafschoppenserie uitgeschakeld door Noord-Ierland. Bondscoach Dusan Bajevic kondigde daarop zijn afscheid aan en stuurde een nieuwe generatie voetballers het veld in voor het duel met Oranje. En die maakten er het beste aan, door te vechten voor elke bal en vanuit een zeer compacte stelling razendsnel uit te breken bij counters. Een schot van Amer Gojak werd geblokt door Stefan de Vrij en de lange Milan Djuric maaide in kansrijke positie met zijn uitschuifbenen langs een hoge bal.

Frank de Boer geeft zijn ploeg aanwijzingen tijdens de povere eerste helft - Pro Shots

Oranje toonde zich allesbehalve wakker geschud door die twee schrikmomenten. Quincy Promes produceerde na een spaarzaam hoogstandje een afzwaaier en Georginio Wijnaldum was besluiteloos na goed terugleggen van de nauwelijks in stelling gebrachte Luuk de Jong. De tweede helft werd vanuit Oranje-perspectief ook niet bepaald veelbelovend ingeluid, toen Wijnaldum vanuit kansrijke positie een slap schot produceerde. En dat terwijl Bosnië onder impuls van invallers Sead Kolasinac en recordinternational Edin Dzeko nieuwe energie kreeg.

Vers bloed Oranje wankelde, maar Denzel Dumfries gooide zich dapper voor een inzet van Kolasinac. En kort daarna bokste Jasper Cillessen een hard schot van Miralem Pjanic uit de korte hoek. Met vers bloed in de ploeg richtte Nederland zich in de laatste twintig minuten wel op, maar vocht het vooral tegen de minuten die wegtikten. Nederland speelt woensdagavond in Bergamo zijn vierde pouleduel in de Nations League tegen koploper Italië, dat later op de avond nog in actie komt tegen Polen. Marten de Roon mist het duel in het stadion van zijn club Atalanta vanwege een gele kaart die hij in de slotfase kreeg.