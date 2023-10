Extra training bij GP Qatar na zorgen over scheuren in banden

Formule 1-coureurs krijgen zaterdagmiddag voor aanvang van de sprintrace in Qatar een extra vrije training. De FIA maakt zich zorgen over de bandenslijtage, nadat de training op vrijdag scheuren aan de zijkant van de banden opleverde.

De sprintrace in Qatar

De sprintrace van de Grand Prix van Qatar wordt vooralsnog om 19.30 uur Nederlandse tijd verreden en is te volgen in een liveblog op NOS.nl en de app en via flitsen in NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een samenvatting is om 23.20 uur te zien in Studio Sport op NPO1. De kwalificatie voor de sprintrace staat nu om 15.20 uur op het programma.

De hoofdrace op zondag begint om 19.00 uur Nederlandse tijd en is te volgen in een liveblog op NOS.nl en de app en via flitsen op NPO Radio 1. Een samenvatting is om 22.15 uur te zien op NPO1.