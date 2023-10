Zolderkamervibe domineert na 30 jaar nog steeds in gameblad Power Unlimited

Pluk een groep jongens van de straat, stop ze in een hok, laat ze over games schrijven en kijk maar wat eruit komt. Dat idee werd in 1993 gesmeed in Amsterdam en blijkt vele jaren later nog altijd een voltreffer te zijn: gamesblad Power Unlimited bestaat 30 jaar. Hoewel het veel van zijn rebelse en chaotische veren heeft verloren, ademt het toonaangevende tijdschrift nog altijd één ding: plezier.

Het idee voor een Nederlands gameblad ontstond bij uitgever VNU, dat destijds doorhad dat games groter en groter werden. Bladen daarover waren in het buitenland al succesvol en Nederland kon daarin niet achterblijven.

Dus ontstond het plan om een groep jongeren verhalen te laten schrijven. "En dat was eigenlijk een zooitje ongeregeld", herinnert redacteur Jan-Johan Belderok zich, bij lezers beter bekend als JJ. "Het waren echt jongens van de straat, uit de Amsterdamse hiphop- en rapscene." Onder meer rapper Skate en Kees de Koning, later oprichter van het succesvolle nederhopplatenlabel Top Notch, hoorden bij de groep.

Heel chaotisch

"Ze waren vaak te vinden in de arcadehal, vonden school niet supertof en gameden veel", zegt Belderok. "Ze zijn dat blad zonder enige ervaring en structuur gaan maken. Ik denk dat je dat ook wel zag: de lay-out en schrijfstijl zag je nergens anders. Het had een heel chaotische stijl, van begin af aan."

In de jaren 90 en 00 was het tijdschrift voor veel mensen "dé bron van informatie over games", weet Martin Verschoor, de huidige hoofdredacteur. "Internet was nog niet echt een ding en je moest een maand wachten om te weten welke games er op de E3 (gamebeurs in Los Angeles, red.) waren onthuld."

Belderok, of zoals hij zichzelf noemt: "de enige dinosauriër die nog over is", kwam in 1997 binnen bij Power Unlimited. Nog altijd is de filosofie hetzelfde. "Het draait om gezichten en die gaan het blad verkopen. Mensen groeiden met ons op en we werden op straat herkend. We waren een soort helden, een stel gewone gasten die je vrienden zouden kunnen zijn."

"We praatten zoals we in de kroeg zouden doen, gaven rare cijfers en hielden ons niet aan de regels. Dat vonden mensen tof en maakt dat ze lang zijn blijven lezen, ook al gameden ze niet veel meer."