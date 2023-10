Chaos overspoelt Israëlische grensplaatsjes, Israëliërs gegijzeld en gemarteld

Bij de aanval van Hamas op Israël vielen binnen enkele uren zeker 22 doden en honderden gewonden. Het ziekenhuis in de plaats Beer-Sheba, spreekt van zeker 280 gewonden, van wie 60 in ernstige toestand. De stad Ashkelon bevestigt rond het middaguur 182 gewonden, van wie 12 ernstig.

In het zuiden van Israël heerst complete chaos na een massale aanval van Palestijnse militanten. Vanuit het niets zijn dorpjes overlopen, en huis voor huis doorzocht. Tot verbijstering van de Israëlische inwoners komen de strijders zelfs vanuit de lucht. Sommigen zien of horen hun ouders enkele deuren verderop meegesleurd worden. Tegen Israëlische media smeken ze het leger om hulp.

Op sociale media is de totale chaos te zien in de Israëlische plaatsjes rondom de Gazastrook, de kuststrook waar niet de Palestijnse Autoriteit maar de militante beweging Hamas het sinds 2007 voor het zeggen heeft. Verbijsterd zien inwoners gemotoriseerde paragliders met gewapende Palestijnen naar hun dorp vliegen. "Mijn moeder zag een drone", zegt Micah Bitton uit Netiv HaAsara tegen Channel 12. "Dit is een geplande aanval", klinkt het op X over de beelden.

"Ik hoor ze buiten. Waar is het leger?" De 23-jarige Ella uit Be'eri heeft de Israëlische nieuwszender Channel 12 aan de telefoon. Het plaatsje nabij de grens met de Gazastrook is in alle vroegte overlopen door strijders van Hamas. Palestijnse militanten gaan van deur tot deur. Haar vader zou uit zijn woning zijn gesleurd en meegenomen. "Ik zag een foto van hem op Telegram in Gaza. Ik hoor geweerschoten. "Israel Defense Forces, waar zijn jullie?", smeekt ze.

In de Negev-woestijn wordt een groot openluchtfeest ter ere van de Joodse feestdag Shemini Atzeret overlopen door Hamasstrijders. De website Walla! laat een video zien waarop bezoekers vanuit hun tenten rennen voor hun leven. Terwijl ze de woestijn in vluchten klinken geweerschoten op de achtergrond.

"Er kwamen voertuigen en we hoorden schoten. Toen zijn we gaan rennen", vertelt Yuval. "We hoorden: 'Terroristen! Terroristen!'. Er is hier geen politie, geen leger. We zijn hier schietschijven", zegt een andere bezoeker.

"Verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk", vat Bitton Netiv HaAsara uit de chaos samen. "We zitten binnen en hebben geen idee wat er buiten gebeurt. We horen alleen iets via WhatsApp. Jom Kipoer is er niets bij", verwijst hij naar de oorlog met Syrië en Egypte die de dag daarvoor precies vijftig jaar geleden uitbrak.